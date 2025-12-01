斯文韓星遭控私生活淫亂！　她怒：帶我老公玩女人，家庭因他破碎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴施厚2013年遭控撿屍性侵，儘管最後被判無嫌疑，正面形象還是受到重挫。他優良形象一直沒能洗白，2025年8月還被一名網紅A女指控帶壞其老公，當時他對外回應「指控與事實不符」。沒想到，該名網紅A女近日接受韓媒出面，拿出手機對話、照片等證據，強調朴施厚帶著自己的老公玩女人，「我的家庭因為朴施厚而破碎，這是事實，我是受害者」，引起韓網議論。

▲朴施厚2013年才捲入性侵案，如今又被指控經常出入聲色場所，還帶壞別人老公。（圖／翻攝自朴施厚IG）



A女8月時曾在IG上指控朴施厚破壞自己的家庭，沈默5個月後，她在律師的陪同下，近日出面接受《The Fact》訪問，律師代替發言透露，A女確實在2018年已經與丈夫B離婚，但B承諾要給10億贍養費，至今卻未給，夫妻倆育有一對子女，撫養權歸給經濟條件較好的B，近日卻對她發現，前夫B根本沒有好好照顧孩子。

A女透露，夫妻倆在2018年離婚後，其實還住在一起直到2021年，「離婚3年左右的時間，我們還是維持著婚姻關係，也是我負責養小孩」，夫妻倆關係出現變化，就是在前夫B認識了朴施厚之後，B於2019年與朴施厚越走越近，2020年開始會進出家裡。

▲女網紅怒控自己的家庭因朴施厚破碎。（圖／翻攝自《THE FACT》）



朴施厚帶著B花天酒地，最終導致前夫B逐漸疏忽家庭，B在2021年告知A女叫她搬離家裡，兩人為此大吵，最後A選擇離開，沒想到，A後來連小孩也見不到，「一年看不到10次，還阻斷我跟小孩打電話甚至是傳簡訊」，由於兩人的第一個孩子有自閉症，需要花心思照顧，A長久看不到小孩，直接闖入B的家裡，卻發現小孩身上滿滿膿包、傷口，前夫連帶去看醫生的動作都沒有，只是隨意幫小孩擦個藥膏，令她怒喊：「這根本是虐待了。」

A女透露，「前夫B在認識朴施厚以前，雖然會出入酒店，但還不至於疏忽家庭」，卻在認識朴施厚之後變本加厲，B不只把小姐直接叫到家裡，甚至還給生活費，「現在的B還幫一個女人安置公寓，連生活費都給了」。A女指控：「B在認識朴施厚之後都不回家，沈迷於女人與酒裡，就我來說，我認為朴施厚就是破壞了我的家庭。」

▲朴施厚近年來已經沒在螢幕圈前活動。（圖／翻攝自朴施厚IG）



與前夫B已經沒了緣分，但A女表示，現在只想把小孩扶養權要回來，並要求B老實付出贍養費，還要B與朴施厚承認自己做過的事，「我已經獲得B與朴施厚進出特定聲色場所叫女人來玩的證言。」強調自己沒有說謊。

A女狠嗆朴施厚：「玩就玩了，不要事後還裝作什麼都沒有，維持著乾淨的形象。這就是我的心願。」而她在網路上爆料朴施厚一事，坦蕩承認：「我也不是沒有錯，如果要因竊盜或名譽毀損受到什麼處罰，我願意承擔。但B和朴施厚也要承認自己該承認的錯誤！」對此，朴施厚方面以散布虛假事實為由，對A提告毀損名譽。