廁所激吻戲「偷情范少勳」遭圍攻！網罵：人家都結婚了 成語蕎首發聲

成語蕎外型亮麗、口條流利，吸引不少工作找上門。近日格外引起討論的是，她受邀客串《人浮於愛》，與范少勳在廁所上演親熱戲。未料事後在社群網站分享影片後，意外被部分網友罵「人家都結婚了妳發這種到底是蹭什麼」，讓她無奈回應了。

▲成語蕎客串《人浮於愛》。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）



畫面中，可以看到范少勳慶生喝醉酒，成語蕎除了在席間偷親已經有交往對象的男方，兩人的慾火還一路延燒到廁所，激吻磨蹭樣樣來，可說是尺度全開！

▲▼成語蕎和范少勳一起拍戲。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）



作品播出後，成語蕎在公司建議下PO出客串影片，結果卻被一堆假帳號圍攻嗆：「拜託一下人家都結婚了妳發這種到底是蹭什麼！」對此，她親自回應這些留言，並附上哭笑不得的表情符號說：「這確實是戲劇客串演出，要蹭什麼？很多演員結婚了不是嗎？還是有拍吻戲啊，就是拍戲。」

▲成語蕎和范少勳的廁所偷情戲引發討論。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）



針對這場親密戲的幕後心得，成語蕎透露在正式拍攝前，劇組貼心安排了親密指導老師協助建立安全感，而她也依循流程，先從對視、握手到擁抱，「一步步建立信任、了解彼此，也讓心裡更安定」。成語蕎坦言自己天性害羞，為了讓心情放鬆，她甚至「還先偷偷喝了兩杯 shots 才敢開拍」。

▲▼成語蕎挨罵後首度發聲。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）



不過在專業團隊的陪伴下，成語蕎很快進入狀況，順利完成工作。除了感謝親密指導老師在場的耐心與細心引導，她也不忘謝謝導演與范少勳的專業支持，「讓這場戲能在安心的氛圍中順利完成。」她表示，能在完善的工作環境中拍攝是非常幸運的事，也希望觀眾能喜歡自己的演技。

成語蕎IG貼文：

之前客串《人浮於愛》正播出中

想特別謝謝劇組在拍這場戲時安排了親密指導老師

在正式開拍前，我們先透過對視、握手、再到擁抱

一步步建立信任、了解彼此，也讓心裡更安定

我實在太害羞了，還先偷偷喝了兩杯 shots 才敢開拍

非常謝謝親密指導老師在場的耐心與細心引導

謝謝導演、老師和演員范少勳的專業帶領之下

讓這場戲能在安心的氛圍中能順利完成

#人浮於愛

