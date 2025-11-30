ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

濱崎步無人演唱會現場照曝光！
5個「隱性公主病徵兆」
女星被封「蔡依林接班人」慘遭圍剿
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

伍佰合體李宗盛掀暴動！　驚喜「加班」二安寵粉台下全瘋了

▲▼伍佰和李宗盛在簡單生活節合體開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

▲伍佰和李宗盛在簡單生活節合體開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

記者翁子涵／台北報導

《2025 Simple Life 簡單生活節》今（30日）來到第二日演出，壓軸登場的元老伍佰一登場便引爆全場震耳欲聾的尖叫聲，2006年便參加第一屆的他為慶賀簡單生活節20週年，以台語經典回到音樂起點，〈小姐免驚〉前奏一下他喊著：「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」瞬間引爆高潮。

▲▼伍佰和李宗盛飆唱《夢醒時分》氣氛沸騰。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼伍佰和李宗盛飆唱《夢醒時分》氣氛沸騰。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

▲▼伍佰和李宗盛在簡單生活節合體開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

伍佰接著搖滾演唱〈恨世生〉、〈愛情限時批〉、〈Kiss Me 星星知我心〉，讓台下樂迷為之瘋狂，他還帶領現場樂迷們玩起波浪舞，嗨到爆棚，唱到〈浪人情歌〉時，他更是直接把場子交給台下樂迷，引領全場大合唱，他就看著大聲合唱的樂迷們微笑，氣氛沸騰不已。

唱到《夢醒時分》時，嘉賓李宗盛瞬間驚喜登台，掀起台下一片熱烈尖叫聲，兩人合作〈夢醒時分〉後，伍佰說：「大哥好。」李宗盛回：「大家好。」伍佰直呼李宗盛能來是很榮幸的事，李宗盛則幽默回應：「以前能夠跟他同台的都是美女。」伍佰則說：「接下來這首歌是我們20年前在這裡唱的，經過了20年我們都還是很年輕，跟大哥唱會很興奮的心情，機會難得啊！」接著2人這對黃金組合帶來〈台北孤兒〉，締造全場最瘋狂的時刻。

伍佰最後一首也演唱〈墓仔埔也敢去〉則將氣氛推向最高潮，不過全場遲遲不肯離去，狂喊安可，伍佰也寵粉再度登台，深情演唱《純白的起點》、《衝衝衝》，全場再聲聲呼喚：「加班！加班！」伍佰二度上台笑喊：「我已經下班！下班！已經快一個小時了！沒有捷運了！」但不敵台下「加班」聲，他加碼獻唱《再度重相逢》，讓歌迷大呼賺到。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

伍佰

推薦閱讀

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

14小時前

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

16小時前

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

13小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

11/29 14:11

結婚兩年「沒有登記」!　《加油吧威基基》高媛熙宣布離婚

結婚兩年「沒有登記」!　《加油吧威基基》高媛熙宣布離婚

7小時前

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

15小時前

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

12小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

陳孝萱劇中心臟病發送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」淚崩

陳孝萱劇中心臟病發送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」淚崩

7小時前

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

7小時前

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

10小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

11/29 13:49

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

【驚悚連環撞】婦停紅燈突暴衝「撞翻3機車」！　騎士遭拋摔引擎蓋

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前10

曾智希素顏趴床「倒出事業線」！　細肩帶辣照曝光掀暴動

36分鐘前106

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

37分鐘前0

伍佰合體李宗盛掀暴動！　驚喜「加班」二安寵粉台下全瘋了

2小時前10

太常來台跑灶咖！　頌樂笑認「跟經紀人討論」：想在台灣買房子

2小時前10

亞亞肋骨被踢到發炎　出門電力3小時就耗盡：孕晚期真的蠻辛苦

2小時前10

金曲歌后才連飆神曲！　下秒突脫口：我沒什麼好講的

3小時前32

歐陽妮妮產後首出國放風　甜蜜點名張書豪：謝謝老公

3小時前0

槓龜金馬新人…牧森首吐心情「鬆一口氣」　結束秒安撫失落媽！

3小時前42

被封「蔡依林接班人」！　女星慘遭圍剿露面吐心聲

4小時前1

朵拉旅行幻想被寵成公主「開3條件」！　遭無情吐槽缺男友

讀者迴響

熱門新聞

  1. GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒
    14小時前248
  2. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    16小時前834
  3. 安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧
    13小時前2013
  4. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    11/29 14:114015
  5. 高媛熙與丈夫結束兩年婚姻關係
    7小時前122
  6. 為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事
    15小時前101
  7. 濱崎步證實「錄製無人演唱會」！遭中止堅持上台
    12小時前6218
  8. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036237
  9. 陳孝萱劇中心臟病發送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」淚崩
    7小時前3214
  10. 徐敏在懷孕「孩子生父斷聯」：報應會還給你
    7小時前2414
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合