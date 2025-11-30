伍佰合體李宗盛掀暴動！　驚喜「加班」二安寵粉台下全瘋了

▲伍佰和李宗盛在簡單生活節合體開唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）



記者翁子涵／台北報導

《2025 Simple Life 簡單生活節》今（30日）來到第二日演出，壓軸登場的元老伍佰一登場便引爆全場震耳欲聾的尖叫聲，2006年便參加第一屆的他為慶賀簡單生活節20週年，以台語經典回到音樂起點，〈小姐免驚〉前奏一下他喊著：「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」瞬間引爆高潮。

▲▼伍佰和李宗盛飆唱《夢醒時分》氣氛沸騰。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

伍佰接著搖滾演唱〈恨世生〉、〈愛情限時批〉、〈Kiss Me 星星知我心〉，讓台下樂迷為之瘋狂，他還帶領現場樂迷們玩起波浪舞，嗨到爆棚，唱到〈浪人情歌〉時，他更是直接把場子交給台下樂迷，引領全場大合唱，他就看著大聲合唱的樂迷們微笑，氣氛沸騰不已。

唱到《夢醒時分》時，嘉賓李宗盛瞬間驚喜登台，掀起台下一片熱烈尖叫聲，兩人合作〈夢醒時分〉後，伍佰說：「大哥好。」李宗盛回：「大家好。」伍佰直呼李宗盛能來是很榮幸的事，李宗盛則幽默回應：「以前能夠跟他同台的都是美女。」伍佰則說：「接下來這首歌是我們20年前在這裡唱的，經過了20年我們都還是很年輕，跟大哥唱會很興奮的心情，機會難得啊！」接著2人這對黃金組合帶來〈台北孤兒〉，締造全場最瘋狂的時刻。

伍佰最後一首也演唱〈墓仔埔也敢去〉則將氣氛推向最高潮，不過全場遲遲不肯離去，狂喊安可，伍佰也寵粉再度登台，深情演唱《純白的起點》、《衝衝衝》，全場再聲聲呼喚：「加班！加班！」伍佰二度上台笑喊：「我已經下班！下班！已經快一個小時了！沒有捷運了！」但不敵台下「加班」聲，他加碼獻唱《再度重相逢》，讓歌迷大呼賺到。