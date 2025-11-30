朵拉旅行幻想被寵成公主「開3條件」！　遭無情吐槽缺男友

記者孟育民／台北報導

國旅住宿權威指標「2025食尚玩家旅宿大賞」，今（30）舉辦第三屆頒獎典禮，正式頒發11項大獎給獲獎的旅宿業者。本次旅宿大賞邀請《食尚玩家》主持人朵拉、風田、曾子余、納豆、梁舒涵、卞慶華等人擔任頒獎嘉賓，活動首度邀請楊銘威擔任品牌大使，他育有一女一子，國內外旅遊經驗豐富。楊銘威表示，每次出遊會與老婆分工，老婆先決定地點，自己再詳細規劃附近飲食與配套景點。

▲朵拉、風田、曾子余、納豆、梁舒涵、卞慶華擔任頒獎嘉賓。（圖／TVBS提供）

楊銘威曾帶著家人飛往世界各地，印象最深刻的是冰島，「那邊路面上有很多乾掉的岩漿，末世感很重，就連孩子印象最深的也是冰島」。對於飯店設施的選擇，他特別重視小朋友能使用的設施，能否讓孩子充分放電是首要選擇，而自己對飯店的要求，他開玩笑說：「我會看有沒有生啤酒喝到飽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊銘威分享旅行經驗。（圖／TVBS提供）

《食尚玩家》主持群各個都是旅宿達人，對旅遊都有獨到見解。朵拉頒發「超豪華服務大賞」表示：「超豪華服務除了好吃早餐外，還要有私人管家，最好還有腹肌，讓我可以像小公主一樣。」超夢幻發言被虧缺男友。

卞慶華則認為一個飯店的好壞，很看重整體性的設計風格，還許願若自己是飯店老闆，要設計出泰北的蘭納風格，讓旅人能徹底放鬆。而新手人夫曾子余則特別喜愛海景房型，喜歡在海浪聲中入睡，但他隨後話鋒一轉，直說：「一切還是以老婆為主，畢竟happy wife happy life！」



