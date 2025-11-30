被封「蔡依林接班人」！　女星慘遭圍剿露面吐心聲

▲ HUR+成員連穎ERIN將推出個人Solo EP 《EZ》。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）



記者翁子涵／台北報導

HUR+成員連穎ERIN將推出個人Solo EP 《EZ》，今（30日）舉辦全媒體發片簽售會，只見她轉身一勾、動作俐落地褪下外衣、露出香肩與蜜腿，加上緊緻小蠻腰與逆天長腿，模特般比例瞬間引爆全場尖叫，而先前她的MV〈Na$hley ADDachi〉，被網友推為「蔡依林接班人」，留言瞬間引來兩極評論，連穎ERIN謙虛又激動地說：「Jolin 是我的神！我還要向神好好學習、看齊！」

▲▼ HUR+成員連穎ERIN 露出香肩與蜜腿。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）



連穎透露一開始看到自己名字跟蔡依林放在一起很開心，「從小看到蔡依林的〈花蝴蝶〉，才決定成為唱跳歌手。」怎料後續出現不同聲音，她開始感到壓力，但網友的謾罵，連穎不太會走心，她分享看到一個網友留言很難聽卻好笑，「接班人我是不知道，妳說下班有在接（賣身體）我是相信。」雖然用詞相當不雅，卻讓連穎覺得很有創意跟用心。

連穎坦言平常穿著尺度也不小，有提醒造型師除了三點跟腳趾頭，其它都可以露，之所以不愛露腳趾，是因為她從小就很沒有安全感，出門穿拖鞋都會搭襪子，對於身材很有自信的她，一定會露鎖骨、肩膀、腰、大腿，最滿意的部位是蠻腰，現場更直接折腰，並在腰上放上水瓶，引起眾人驚呼。



表演時連穎都會做好防護措施，但有次商演不小心出意外，當時她穿著平口小可愛，結果演出得太激烈，衣服往下滑，幸好裡頭有貼胸貼，沒有走光。

