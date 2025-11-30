ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
香蕉老婆「疑遭諷為錢結婚」　直球回擊酸民：有夠無聊！

記者王靖淳／綜合報導

Timmy和節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）在2023年登記結婚，然而最近卻疑似遭部分網友酸言酸語，質疑她的婚姻是建立在物質基礎之上。為此，Timmy今（30）日發文反擊，同時也強調：「我嫁給阿蕉不是因為他有錢，而是因為他是我認可的侶。」

▲▼香蕉老婆。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

▲香蕉、Timmy2023年結婚。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

Timmy直言「有些人對感情的理解永遠停留在金錢交換」，並指出會有這種想法的人，往往是因為在自己的人生經歷中，「沒有遇過值得托付的另一半，也沒有能力被真正的愛選擇。」Timmy強調，自己嫁給香蕉的理由絕非外界揣測的「因為他有錢」，而是她認定對方是個努力、負責、願意為生活打拼的伴侶。

針對部分網友對於夫妻金錢分配的好奇，Timmy表示兩人的關係是互相成就，自己並非坐享其成，而是用同樣的力氣去支持老公想做的任何目標，「照顧我們的家，一起努力賺錢，一起承擔未來。」對於那些認為婚姻是單方金援的觀點，她感到相當無奈，甚至吐槽這種劇本不但過時還很無聊，直指這根本是「早期的偶像劇情節。」

▲▼香蕉老婆。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

▲Timmy強調嫁給香蕉不是因為他有錢。（圖／翻攝自Instagram／sunshine860902）

最後，Timmy點名那些習慣用金錢來定義他人感情的人，「大概是因為那是他們唯一懂得的價值吧？」她更反諷地說道：「酸民最可愛的地方，就是永遠把別人的愛情想的很低級」，而她也認為，這背後的根本原因，正是因為這些人本身「沒有能力擁有更高級的關係。」

《當男人戀愛時》成真　阿成把浩婷娶回家了♥

