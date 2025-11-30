觀光大使勁敵出現！圭賢「不准羅PD在台灣活動太認真」：我會不安

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體SUPER JUNIOR成員圭賢2024年接下韓國市場的台灣觀光代言人，他近日在節目上開心透露「成功續約」的消息，與羅PD（羅暎錫）出演節目時，還爆笑地牽制對方表示「不要在台灣活動太認真」，很怕代言人一職被搶走，兩人對話逗笑主持人。

▲圭賢續約台灣觀光大使。（圖／翻攝自Netflix Korea YouTube）

圭賢近期與羅PD出演Netflix節目宣傳《三傻遊肯亞》，聊起近況，他開心地表示：「在台灣觀光大使代言1年了，很感謝的是，跟我續約了。」他開玩笑表示，續約其實沒有很順遂，內部競爭者很多，他笑喊「這也是我聽來的啦」，所幸最後圭賢勝出，獲得續約機會。

▲羅PD在台灣也相當活躍。（圖／翻攝自Netflix Korea YouTube）



今年續約成功，圭賢也承諾：「明年為了競爭（代言人），我當然也要努力，因為明年又會有人進來投標。」聊起與台灣的淵源，羅暎錫也說到自己在台灣已經辦過6次見面會，他謙虛表示，起初只是50、100人小場合，分享綜藝節目的拍攝，但沒想到規模越來越大。

▲▼圭賢喊話羅PD不准在台灣活動太認真。（圖／翻攝自Netflix Korea YouTube）



羅暎錫在台也相當有知名度，圭賢立刻牽制笑喊「不要在台灣活動太認真，我會感到不安！」羅暎錫也回答：「其實我有在覬覦！」對話超爆笑，兩人在節目上你來我往的互動，再度展現出韓綜中最受觀眾喜愛的「鬥嘴化學反應」。