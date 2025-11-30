《綜藝大集合》奪亞洲電視大獎！　胡瓜感性謝「隱形主持人」：世界級肯定

記者孟育民／台北報導

由胡瓜領軍阿翔、籃籃、郭忠祐與賴慧如主持的民視《綜藝大集合》再度享譽國際，榮獲「2025 亞洲電視大獎（Asian Television Awards）」最佳綜藝節目主持人獎，，共同把歡樂帶進每一個角落。胡瓜開心表示，「能從這麼多亞洲節目中脫穎而出，是世界級的肯定。」他也特別感謝在外景中日曬雨淋辛苦奔走的製作團隊，更把最大謝意獻給觀眾與每一位參與遊戲的「隱形主持人」鄉親，「有你們才有節目中最精彩的火花！」

▲ 胡瓜《綜藝大集合》榮獲「2025 亞洲電視大獎（Asian Television Awards）」最佳綜藝節目主持人獎 。（圖／民視提供）

節目日前來到桃園中壢仁海宮錄影，現場擠滿人潮，胡瓜忍不住感嘆：「不愧是仁海宮！」也因為長輩們的熱情參與，節目特別設計全新單元〈搖滾人生錦標賽〉，鼓勵在地長者透過遊戲活絡手眼協調。總共三個關卡，由今年 66 歲的胡瓜率先與董至成下場示範，沒想到兩人示範得「東倒西歪」，笑果十足。

特別是第三關「溜溜球分海」，胡瓜連一顆球都接不住，董至成本人也玩得亂七八糟。賴慧如見狀建議兩人合作「一人顧一邊」，沒想到試到最後仍是一顆成功不了，兩人手忙腳亂、狼狽不已，胡瓜甚至懷疑人生：「我們有這麼癡呆嗎？」最後兩人乾脆放棄喊：「算了算了！」全場爆笑。

▲▼ 《綜藝大集合》激烈競賽。（圖／民視提供）

真正上場比賽的媽媽們反而表現亮眼，七十多歲的阿姨們個個沉穩、節奏分明，手眼協調程度讓胡瓜、董至成等人看得目瞪口呆。最終由在地媽媽奪下冠軍，讓胡瓜無奈笑稱：「看來真的要回去練練手眼協調了！」