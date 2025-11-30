ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

奈良美智點名《大濛》！　柯煒林南下心繫香港「胸前黑絲帶」哀悼

記者黃庠棻／台北報導

電影《大濛》上映後好評爆棚，導演陳玉勳攜主演柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透，看到場場爆滿的現象級盛況以及台南鄉親的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲的時候，一天吃4餐超幸福。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

簽名會現場人山人海，觀眾熱情和主演們打招呼，更有影迷帶著小孩一起來看，向主創們分享看完全都「哭爆」。日本知名藝術家奈良美智昨（29）日更在社群平台分享「最想看的台灣電影是《大濛》」，可見口碑持續發酵連國際都看見！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

昨（29）日主創們直奔台南與觀眾互動，映後場場爆滿，啜泣聲此起彼落，觀眾哭到停不下來，更有人三刷哭點依舊高達15次。《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國四零年代台北街景，導演陳玉勳回憶起拍攝當時的季節特地選在台南的冬天，本來想說會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期一個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

柯煒林則是分享自己曾騎了2個多小時的YouBike回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼，而台南剛剛好的氣溫，更讓柯煒林嘴甜地說「跟你們的熱情好搭！」

▲《大濛》方郁婷（左）尋找哥哥，遇上了柯煒林（右）飾演的退休阿兵哥幫助。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

拍攝時期第一次到台南的方郁婷，表示自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝一碗，更透露在台北城拍攝時身旁有真的牛，直呼「沒有看過那麼大隻的牛」，逗樂全場。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

而柯煒林今（30）日離台，來台時間行程滿檔，每場活動都把握和影迷見面的機會。值得一提的是，這幾天雖人在台灣宣傳《大濛》，他在胸前仍別上黑緞帶，默默表達對香港大火事件的關懷與哀悼之意，讓人感受到他真摯的心。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

台灣影迷也在社群上紛紛留言鼓勵，除了心疼柯煒林的心情，也希望能將祝福與力量傳遞給香港。現場更有特地從香港飛來觀影的影迷，在社群上分享觀影心得，動情表示「看完《大濛》，台灣人都留言香港加油，這個售後真的會哭傻」，更寫道「台灣人真的很會，他們用最溫柔的方式，把最硬的撐腰塞進你心裡，讓你帶著滿滿的愛跟力量飛回去」。

▲《大濛》集結金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

幾句話也讓影迷感受到《大濛》那份「痛苦終將過去，一切都會好起來」的療癒力量。由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

▲《大濛》集結金馬新人方郁婷與香港男星柯煒林。（圖／華文創提供）

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

大濛陳玉勳葉如芬李烈柯煒林方郁婷9m88曾敬驊劉冠廷陳以文蔡昌憲

推薦閱讀

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

9小時前

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

11小時前

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

8小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

11/29 14:11

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

10小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

7小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

11/29 13:49

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

5小時前

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

6小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

11/29 10:42

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

11/29 09:37

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前10

邱澤、許瑋甯私下暖舉曝光　徐譽庭揭互動：他們的幸福我也在裡面

39分鐘前0

觀光大使勁敵出現！圭賢「不准羅PD在台灣活動太認真」：我會不安

49分鐘前0

楊祐寧認「隔離像坐牢」靠視訊解決　陳澤耀每天洗車3小時原因曝光

1小時前0

《全明星》男星昔罹骨癌「存活率僅55％」險截肢！　母聽診斷當場淚崩

1小時前30

歐陽靖拒帶兒去「醫療落後國家」　堅決不冒險：沒必要證明勇敢

1小時前1

奈良美智點名《大濛》！　柯煒林南下心繫香港「胸前黑絲帶」哀悼

2小時前60

舒子晨泳池解放比基尼「蹦出超兇上圍」！　被拍S曲線深溝全看光

2小時前0

31歲美妝網紅突失蹤1周！遺體尋獲「被塞行李箱棄屍」　前男友下毒手

2小時前97

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

2小時前31

袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

讀者迴響

熱門新聞

  1. GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒
    9小時前248
  2. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    11小時前833
  3. 安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧
    8小時前2013
  4. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    11/29 14:113815
  5. 為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事
    10小時前101
  6. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036037
  7. 濱崎步證實「錄製無人演唱會」！遭中止堅持上台
    7小時前5818
  8. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    11/29 13:493229
  9. 袁惟仁成植物人5年突急送醫！
    5小時前411
  10. 韓娛大喜之日！3藝人同天結婚
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合