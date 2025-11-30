奈良美智點名《大濛》！　柯煒林南下心繫香港「胸前黑絲帶」哀悼

記者黃庠棻／台北報導

電影《大濛》上映後好評爆棚，導演陳玉勳攜主演柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透，看到場場爆滿的現象級盛況以及台南鄉親的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲的時候，一天吃4餐超幸福。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

簽名會現場人山人海，觀眾熱情和主演們打招呼，更有影迷帶著小孩一起來看，向主創們分享看完全都「哭爆」。日本知名藝術家奈良美智昨（29）日更在社群平台分享「最想看的台灣電影是《大濛》」，可見口碑持續發酵連國際都看見！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

昨（29）日主創們直奔台南與觀眾互動，映後場場爆滿，啜泣聲此起彼落，觀眾哭到停不下來，更有人三刷哭點依舊高達15次。《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國四零年代台北街景，導演陳玉勳回憶起拍攝當時的季節特地選在台南的冬天，本來想說會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期一個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

柯煒林則是分享自己曾騎了2個多小時的YouBike回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼，而台南剛剛好的氣溫，更讓柯煒林嘴甜地說「跟你們的熱情好搭！」

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

拍攝時期第一次到台南的方郁婷，表示自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝一碗，更透露在台北城拍攝時身旁有真的牛，直呼「沒有看過那麼大隻的牛」，逗樂全場。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

而柯煒林今（30）日離台，來台時間行程滿檔，每場活動都把握和影迷見面的機會。值得一提的是，這幾天雖人在台灣宣傳《大濛》，他在胸前仍別上黑緞帶，默默表達對香港大火事件的關懷與哀悼之意，讓人感受到他真摯的心。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

台灣影迷也在社群上紛紛留言鼓勵，除了心疼柯煒林的心情，也希望能將祝福與力量傳遞給香港。現場更有特地從香港飛來觀影的影迷，在社群上分享觀影心得，動情表示「看完《大濛》，台灣人都留言香港加油，這個售後真的會哭傻」，更寫道「台灣人真的很會，他們用最溫柔的方式，把最硬的撐腰塞進你心裡，讓你帶著滿滿的愛跟力量飛回去」。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）

幾句話也讓影迷感受到《大濛》那份「痛苦終將過去，一切都會好起來」的療癒力量。由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

▲導演陳玉勳率領方郁婷、柯煒林跑台北、台南宣傳《大濛》。（圖／華文創提供）