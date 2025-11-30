ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
陳孝萱心臟病發緊急送醫　連晨翔目睹媽被「抬上救護車」失控淚崩

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週劇情急轉直下，江家與鄧家同時捲入情感與權力風暴。賴秀容（陳孝萱飾）被威脅不得透露江之浩（連晨翔飾）的身世秘密，導致心臟病發緊急送醫，兩人在這場戲情感大爆發，淚水關不住。陳孝萱光站在鏡頭外，眼淚就直直滴落，而連晨翔演到情緒潰堤，甚至連修水龍頭也哭得唏哩嘩啦，堪稱哭戲代表作。

▲連晨翔、陳孝萱在《舊金山美容院》有精彩對手戲。（圖／TVBS提供）

江之浩得知母親送醫後火速奔回家。談到這場奔跑戲，連晨翔坦言當天氣氛非常沉重「整個劇組幾乎都穿黑色，看起來非常嚴肅。」回憶看到媽媽被抬上救護車時，他腦袋一片空白「就是著急，只想知道媽媽現在的狀況，那個瞬間只有一個念頭『我要陪著她』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連晨翔、陳孝萱在《舊金山美容院》有精彩對手戲。（圖／TVBS提供）

回到家中，連晨翔在廚房替母親更換水龍頭，邊安裝邊自責，最後情緒潰堤。談及劇中多場落淚戲，連晨翔說「應該是我拍過最多哭戲的作品，但我不覺得哭是唯一重點，劇本的情緒太紮實，跟著角色走，情感就會自然流露。」

▲連晨翔、陳孝萱在《舊金山美容院》有精彩對手戲。（圖／TVBS提供）

飾演江媽媽的陳孝萱，表示救護車那場戲，她雖然在鏡頭外，卻無法不被孩子們的情緒牽動「聽到之浩、之璐喊『媽！』，眼淚就自己流下來了，情緒完全藏不住。」她笑說還被導演提醒不能太早落淚，透露整場戲拍完，心情還是難以平復。

▲連晨翔、陳孝萱在《舊金山美容院》有精彩對手戲。（圖／TVBS提供）

這次飾演熱情又義氣的賴秀容，受到觀眾喜愛，陳孝萱也開心表示「有人說看到秀容就像看到自己的媽媽，我自己也很喜歡這個角色。有朋友說我的髮型太犧牲，但我很樂於挑戰不同樣貌的角色。」

▲連晨翔、陳孝萱在《舊金山美容院》有精彩對手戲。（圖／TVBS提供）

在江家陷入危機的同時，鄧家也爆發權力鬥爭。向來受父親倚重的鄧惟康（楊銘威飾）因收回扣遭降職；大姊鄧惟潔（楊晴飾）趁勢反攻，冷冷向弟弟嗆聲「這局，我贏了。」首次詮釋壞人的楊銘威笑說「鄧惟康真的太壞了！」

▲楊晴與楊銘威在《舊金山美容院》飾演姊弟。（圖／TVBS提供）

楊銘威也打趣表示因為鄧家關係緊張「家人之間不用培養感情啦！」楊晴則心疼角色，認為鄧惟潔其實只是想被父親看見，所以不惜犧牲自己的感情「演起來心裡真的很酸。」

▲楊晴與楊銘威在《舊金山美容院》飾演姊弟。（圖／TVBS提供）

除了兩大家族各自面對的風暴，剛獲金鐘獎肯定的朵拉（謝雨芝）也客串出演，飾演到老闆家中拿重要文件卻突然羊水破的孕婦淑筠。朵拉事前特地去觀察懷孕朋友走路的姿態，羊水破的細節更是問媽媽「因為她生我的時候就是在工作到一半突然破水。」

▲朵拉客串演出《舊金山美容院》。（圖／TVBS提供）

至於劇中用塑膠袋把下半身包起來的畫面，朵拉笑說原本不是這樣的「一開始只是想用布，結果走戲時剛好有大塑膠袋，導演突發奇想就成了那幕荒唐又好笑的畫面。」

▲朵拉客串演出《舊金山美容院》。（圖／TVBS提供）

《舊金山美容院》的精彩劇情，每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月起中視將接續播出。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。

▲朵拉客串演出《舊金山美容院》。（圖／TVBS提供）

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

