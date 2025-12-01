唐綺陽運勢／天蠍曖昧要有答案了！魔羯「感情出現裂縫」射手聚少離多

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報12/1-12/7】

星象影響：水星順行、金星進射手、水象大三角尾聲

本週水星順行在天蠍，各種秘密或醞釀已久的事情，去除疑慮開始著手進行。週一金星進射手，加惠所有射手領域的人事物，例如：射手座、海外事務、教育體系相關或各個領域大師，受到大眾喜愛與崇拜。水象大三角尾聲，20-29度有星者最有感，心事特別多、情緒易受到翻攪。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

巨蟹：工作忙於善後收尾；感情可透過安慰增加機會

獅子：工作成堆只能一一完成；感情要多講甜言蜜語

魔羯：出現破壞性轉折並非壞事；感情裂縫趁機攤牌

水瓶：注意細節別犯意外失誤；感情當心記性差出錯

金牛：無法推進的事暫且放下；感情學會四兩撥千斤

雙子：工作受女長官干擾需應對；感情太自我會扣分

處女：工作溝通遇阻需處理；感情爭執亦與溝通有關

射手：合作對象狀態有改變；感情聚少離多需要經營

牡羊：員工管理是成敗關鍵；感情別表現得太孩子氣

天秤：美好的願景需先觀察；感情價值觀需有一致性

天蠍：工作任務圓滿收尾；感情的曖昧答案即將明確

雙魚：成績亮眼可高調表現；感情展現活力更有魅力