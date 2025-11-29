MAMA／天王GD壓軸登場征服香港！連飆3首神曲　別黑絲帶致意

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，天王GD（G-DRAGON）29日帶來壓軸演出，挾帶天王氣勢碾壓全場，一連獻上3首歌〈DRAMA〉、〈HEARTBREAKER〉、〈無題〉，全場瞬間被點燃，觀眾尖叫聲幾乎蓋過音樂。

▲GD連唱三首歌。（圖／翻攝自MyVideo）



GD穿著黑色毛絨大外套，站上舞台後，隨即升上二樓，再次證明無可撼動的天王魅力，並唱著新曲〈DRAMA〉，獨特嗓音與獨有的舞台掌控力征服全場，緊接著，BEATBOX之神WING為他伴奏，神曲〈HEARTBREAKER〉背景音一下，GD換成另一套帥氣西裝，現場尖叫聲掀頂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼GD帶來精彩BEATBOX。（圖／翻攝自MyVideo）



最後一首〈無題〉，GD脫下墨鏡，透過深情嗓音唱著對歌迷的心意，為哀悼香港大火，他同樣在胸前別上黑絲帶，隨著歌曲結束，他90度鞠躬致謝，現場氣氛在感動與熱情中畫下句點。

▲▼GD歌聲感動香港。（圖／翻攝自MyVideo）



本屆MAMA分為兩天舉辦，第二天由影后金憓秀主持，歌手、團體卡司找來TOMORROW X TOGETHER、aespa ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。