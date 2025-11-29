劉福助爆陳美鳳、白冰冰、狄鶯　跟在他旁邊蹭吃喝都他買單

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》本週企劃「百萬神曲歡樂在今宵」，邀請到嘻哈始祖台灣國寶劉福助以台語金曲天后張秀卿來到節目。張秀卿展現唱功演場改編過的〈酒後的心聲〉；劉福助帶來〈杯底不通養金魚〉，二個人還合唱〈猜酒拳〉，讓大家聽得如癡如醉。

▲劉福助（左）與張秀卿。（圖／民視提供）

85歲的劉福助依舊高亢嗓音讓主持人陽帆讚嘆怎麼一點都沒變，白冰冰也提到當年都是跟在「小劉哥哥」屁股後面蹭吃蹭喝，自己好酒量都這樣練出來的，劉福助笑說當年陳美鳳、狄鶯、向娃還意外爆料提到一位久未出現螢光幕的素珠阿姨，一夥人年輕時候都一起吃吃喝喝，只要嘴巴甜一點，都是劉福助買單，正當大家詢問素珠阿姨是否一切安好，劉福助也提到她一切安好。

▲白冰冰（右）提到當年趣事。（圖／民視提供）

提到酒後趣事，劉福助爆料張秀卿喝個幾杯就會滿場飛，還給她一個封號「燒酒卿(台語)」，張秀卿更回應說劉福助喝酒算是無趣的人，一喝茫就傻傻坐在位置上，兩人好交情互相爆料讓全場大笑，提攜後輩的劉福助與林奕妘合唱〈傷心酒店〉，張秀卿也與蔡佳麟合唱〈酒醉黑白話〉，大展唱功讓觀眾大飽耳福。

▲張秀卿喝醉後趣事不少。（圖／民視提供）