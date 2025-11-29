MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前　沉痛開口：盼帶給大家力量

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮2025 MAMA Awards於28、29日兩天在香港舉辦，天王G-DRAGON（GD）身為第二天的出席嘉賓，稍早奪得第一個獎最佳男歌手表演獎，他在發表感言前，先主動開口哀悼香港大火意外，「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家一起加油。」

▲GD哀悼香港大火 。（圖／翻攝自MyVideo）



天王G-DRAGON（GD）29日出席2025 MAMA Awards，他穿著淡粉色的襯衫搭配寬版西裝外套，拿下本日第一個獎最佳男歌手表演獎，「在發表感言前，對於因突如其來的噩耗而感到深深悲痛的香港市民們，我作為一名想再次帶給大家力量的藝人，已準備了更好的表演，希望你們能期待。」

他接著語氣沉重地說下去：「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家能振作拿出力量一起加油。」拿下獎項，他不忘致謝粉絲，「我會把這個獎視為VIP和粉絲們給我的，今後會更加努力。」

▲GD發表奪獎感言前，先哀悼香港大火。（圖／翻攝自MyVideo）



本屆MAMA分為兩天舉辦，第二天由影后金憓秀主持，歌手、團體卡司找來TOMORROW X TOGETHER、aespa ALLDAY PROJECT、CORTIS、G-DRAGON、IDID、izna、J01、KickFlip、KYOKA、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE共襄盛舉。2025 MAMA Awards可在MyVideo觀看直播。