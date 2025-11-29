啦啦隊正妹Wendy出國脫了！　解放比基尼「前後都挖空」轉身激辣

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊正妹Wendy（林宛璇）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（29）日她在社群PO出一系列自己出國的比基尼辣照，前後都挖空的畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼Wendy。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過Wendy分享的照片可見到，她身穿一件黑色削肩連身泳裝，胸前以挖空設計襯托傲人上圍，腰側則結合金屬鍊飾作為點綴，大方展現修長美腿。泳裝的剪裁貼合身形，搭配她頭上隨性戴著的白色太陽眼鏡，營造出愜意的度假氛圍。Wendy在高樓的泳池畔旁，有時側身坐在沙發上，一手放在坐墊，同時也有轉身看向鏡頭的動作，露出甜美的笑容。

▲▼Wendy曬辣照。（圖／翻攝自Instagram／wendy__624）

Wendy在文中感性地寫下：「記錄一下26歲漂亮的自己，享受每個年紀的自己」，同時也分享目前的生活狀態。她表示，現在的她與家人身體健康平安，慎選了一些朋友，最自在的是想買什麼就買什麼，也沒有結婚生子壓力，可以盡情地享受單身的美好。貼文及照片曝光後，立刻吸引大批粉絲留言讚道「好辣」、「超美」、「漂亮性感」，掀起不小的討論。