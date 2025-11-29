YTR查理生了！　甜曬寶寶小手照報喜：歡迎來到這個世界

記者王靖淳／綜合報導

以美妝主題起家的YouTuber「我是查理」2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口去年正式搬到瑞典生活，今年5月更開心公開懷孕的消息，平時會透過社群記錄生活的她，今（29）日在IG曬出一張與老公牽著嬰兒小手的照片，正式宣布迎來寶寶的出生，貼文曝光後，喜獲一票祝福。

▲查理。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

透過查理分享的照片可見到，寶寶一雙小小的手掌正被她與老公的手輕柔地握住，畫面相當溫馨且親密，而她也在文中開心寫道「歡迎來到這個世界」，並附上一個愛心表情符號，貼文及照片曝光後，不少網友紛紛留言送上祝福，「恭喜查理」、「好可愛的小手手」、「辛苦妳了，一樣是射手寶寶，好棒」，掀起不小討論。

▲查理生了。（圖／翻攝自Instagram／coindevanity）

事實上，查理過去曾坦言，自己因為有免疫系統疾病而難以受孕，必須靠吃藥及打針，去年年底曾嘗試過試管嬰兒，最終仍失敗，當時受到極大的心理打擊，甚至放棄懷孕念頭，她還曾上網抽籤詢問懷孕的可能，當時抽到不好的籤，因此放下對懷孕的期待，後來和老公回到瑞典居住，沒多久就自然懷孕，在看到驗孕棒出現兩條線時相當激動。