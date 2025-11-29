楊祐寧淚揭父喪遺憾！嘆兒沒吃到「阿公做的菜」　努力還原味道傳承

記者蕭采薇／台北報導

影集《監所男子囚生記》話題狂燒，28日舉辦宣傳活動，主演楊祐寧與黃冠智現身。戲裡楊祐寧面臨癌末診斷、恐見不到孩子出生的絕望。戲外被問及人生遺憾，前陣子剛經歷父喪的他感性透露，雖然父親有抱到孫子，但遺憾的是「兒子沒有機會吃到阿公做的菜」，因此他現在正努力還原父親的料理手藝，希望能將這份味道傳承給兒子。

▲《監所男子囚生記》楊祐寧與黃冠智驚喜現身囚車巴士。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）



本週劇情迎來高潮，楊祐寧飾演的「9568」意外收到癌末診斷書，壓抑已久的悲痛全面爆發，哭戲宛如壓垮內心的最後一擊。為了不想在牢裡錯過孩子出生，絕望下的他開始醞釀一場驚天動地的「逃獄計畫」，故事張力瞬間推向新高點。

除了沉重劇情，劇中也有另類兄弟情。黃冠智飾演因「戀愛腦」縱火燒情敵車子的恐怖情人，在獄中崩潰哭號。楊祐寧飾演的大哥則祭出獨門「激將式開導」，黃冠智爆料：「他送我一本練下盤的武功秘笈，結果打開是性感寫真集！」楊祐寧更當場歪理連發：「沒有什麼是一發不可收拾的事情，如果有，那就兩發！」逗樂全場。

▲楊祐寧、黃冠智帶著象徵角色的吉娃娃氣球，與大家「同刑」上班。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

兩人也分享角色秘辛，楊祐寧透露「吉娃娃」外號和刺青都是親自設計，「因為我是一隻有禮貌的吉娃娃，跟我講話也要有禮貌。」黃冠智則為角色設定了「大舌頭」，笑稱是因為跆拳道被踢斷牙齒導致「漏風」，拍完差點改不回來，自然到連楊祐寧都以為他本來講話就這樣。

▲戲中兩人隔著鐵窗談心，楊祐寧獨有的「激將式開導」擦出另類兄弟情。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

為了回饋粉絲，劇組推出限定「社畜囚生巴士」，將劇中囚車元素結合通勤概念。活動一開放即秒殺，楊祐寧與黃冠智今也帶著象徵角色的氣球現身，體驗社畜「敢怒不敢言」的下班儀式感。該劇收視表現亮眼，尤其深受職場女性喜愛，楊祐寧「藉尿遁開溜」的橋段更創下收視高點。