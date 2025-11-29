MAMA表演男團赴香港迪士尼被控插隊！　經紀人要求「不准拍」掀網論戰

記者蔡宜芳／綜合報導

日本偶像男團JO1在2019年透過選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》組成，擁有大票粉絲支持。不過，他們近來連爆賭博、劈腿等爭議，28日又再度捲入風波，被地下偶像指控「插隊」，引發網友討論。

▲JO1為參加MAMA頒獎典禮，動身前往香港。（圖／翻攝自X／official_jo1）

地下偶像Sakibon 28日發文表示，自己在香港迪士尼正排隊等著要和《冰雪奇緣》角色「阿克」互動拍照時，突然有一組四人男團插隊搶先和角色互動。後來，她拿著手機準備拍下朋友和阿克的互動時，對方女經紀人竟然開口要她「不准拍」，讓她覺得相當莫名其妙。

貼文傳開後，有網友找出該組男團應該是在香港參加MAMA頒獎典禮的JO1。對此，Sakibon表示，自己從未聽過JO1，也沒聽過對方的歌，當時根本就不是要偷拍藝人。她也認為就算是藝人，也不能隨意插隊。

▲▼JO1在香港迪士尼被控插隊、經紀人態度惡劣。（圖／翻攝自X）

而對於這起爭議，網友各有不同看法。有網友指出，JO1有購買VIP通行，本來就是優先順序，再加上跟阿克互動並不需要排隊，只依片面之詞就指責JO1似乎不太對；但也有不少人認為，無論插隊與否，經紀人在未先取得民眾諒解前，就以惡劣態度要求禁止攝影，本來就是失禮的行為。更有網友質疑，香港因為大火事件處於敏感時期，JO1作為工作人物及表演者，無論是工作還是個人行程，似乎都不適合出現在遊樂園。