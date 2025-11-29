謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

記者田暐瑋／綜合報導

曾獲金曲新人的31歲歌手謝震廷近年來狀況不斷，接連鬧出惡鄰擾民、遭指控賣假琴，去年還因與前女友口角，在街頭亮刀意圖傷人，遭警方壓制後送醫，形象重創。如今又有友人發文表示他再度失聯，「已造成我方實質損害，相關事證我方均已完整留存。」

▲謝震廷疑似又爆出金錢糾紛。（圖／翻攝自謝震廷IG）



謝震廷的友人28日在Threads上發文，疑似雙方有金錢糾紛，稱謝震廷封鎖所有聯繫方式，並長期失聯，拒絕回應應盡的義務，導致他遭受實質損害，所有相關證據均已完整保存，並呼籲謝震廷的朋友、前輩、老師及合作夥伴，若見到人，請立即報警把人留住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝震廷疑似又爆出金錢糾紛。（圖／翻攝自Threads）



該友人指出，早在前一次尋人時，就被謝震廷封鎖，「圈內多數前輩及多位友人第一時間主動通報我，他們也曾遭遇過與其被以相同方式對待未果之處境。」如今因為謝震廷緣故，不得已必須先賣掉錄製唱片跟演奏用的小提琴，暫時代為償還債款。

至於為何替謝震廷代為還款，該友人表示身為樂團領班，業界規矩常識是負責「一切」樂團事宜，「我今天如果跟他一樣做法就會有連帶責任，我擔任領班權責相衡就已無意義，我如沒有先墊、今天樂手練團室是可以『無條件究責於我的』，這不是做人的道義。」會先公開發布通報尋人，也是看在謝震廷前東家是自己恩人的面子上，「不然我大可默默直接辦他就好。」

▲謝震廷疑似又爆出金錢糾紛。（圖／翻攝自Threads）