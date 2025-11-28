亞亞孕晚期「4顆枕頭才能睡」　PO文求解釣出一票孕媽咪共鳴

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生。目前進入孕晚期階段的她，最近在Threads發文提問：「各位孕媽媽現在睡覺，要用幾顆枕頭？」貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞透露，她現在睡覺時必須要用4顆枕頭，才能勉強入睡，並形容，自己現在是越睡越高。接著，亞亞也表示，除了頭部兩顆是基本配備外，最重要的是左邊孕婦枕。此外，她還會特地在右邊腰下再墊一顆，來減緩腰部的壓力，為此她感嘆：「這樣好睡很多。」

▲亞亞分享孕晚期生活。（圖／翻攝自Threads／yayaaniki546）



貼文一出，立刻引來不少孕媽咪的共鳴。有網友表示，自己也是「頭兩顆，腰下一顆貝殼枕，腳也潰一顆」，才能每天一覺到天亮。也有網友分享，「2顆剛剛好，前面夾ㄧ顆，背後墊ㄧ顆。」而除了分享經驗，有網友不忘為即將生產的亞亞加油打氣，並寫下留言祝福她「辛苦啦，祝平安順產」，希望能陪她度過這段最後的孕晚期時光。