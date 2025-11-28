ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
解婕翎「整集忘拉拉鍊」畫面全播出
轉機返台「1原因無法搭」一票人傻
詹惟中視訊算命「半小時5800」13分鐘結束
獨／美到像拍電影！ 邱澤、許瑋甯「閉眼深吻」內部照曝光　賓客：好感動

記者蕭采薇／台北報導

娛樂圈年度盛事！邱澤與許瑋甯28日，在臺北文華東方酒店舉辦的世紀婚禮，現場低調保密，讀者向《ETtoday星光雲》曝光婚禮內部照片，邱澤和許瑋甯兩人在台上深情親吻，畫面美到有如拍電影。

▲邱澤、許瑋甯婚禮內部。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲邱澤、許瑋甯婚禮內部照曝光。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

邱澤與許瑋甯因電影《當男人戀愛時》結緣，將電影中的浪漫愛情延續到現實生活，並於去年底驚喜宣布結婚喜訊，震驚且感動了無數影迷。婚禮現場以白色為主，邱澤身著剪裁合身的黑色西裝，眼神中滿是寵溺，讓全場賓客直喊：「太感人了！」

許瑋甯穿著設計簡約卻不失高雅的婚紗，完美襯托出她曼妙的身材與女神氣質。兩人閉著雙眼，在柔和的燈光下深情擁吻，背景是精心佈置的鮮花與燭光，整個畫面充滿了電影般的浪漫氛圍，彷彿時間都為他們而靜止。許瑋甯對邱澤說：「你愛屋及烏，愛我的家人就像你的家人。」邱澤則說：「當我不知道該怎麼辦的時候，謝謝妳都在我身邊。」

▲▼邱澤，許瑋甯 婚宴 。（圖／記者黃克翔攝）

▲邱澤、許瑋甯在文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

新娘許瑋甯的婚紗來自國際高級訂製品牌 Nicole & Felicia，其獨特的設計與精湛的工藝，讓許瑋甯在婚禮上宛如仙女下凡。而新郎邱澤則選擇了台灣高端訂製西服品牌 The House Tailors 屋內洋服，量身打造的西服不僅彰顯了他的紳士風範，更與新娘的婚紗相得益彰，兩人站在一起，簡直是王子與公主的完美結合。

▲邱澤、許瑋甯婚禮內部。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲邱澤、許瑋甯婚禮內部。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

邱澤也特別表示：「今天準備了很多酒。」希望客人們開心。值得一提的是，這對新人的婚戒更是別具意義，據悉是由兩人親自參與設計，象徵著他們獨一無二的愛情故事與對未來的共同承諾。這份心意，讓婚戒不僅是信物，更是愛情的藝術品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

