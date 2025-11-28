ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邱澤、許瑋甯名字登台北101？賈永婕點頭「賈董願意」　幽默喊：要付錢

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，嘉賓眾星雲集，賓客超過400人。邱澤師姐賈永婕，直讚他們：「太帥、太美，像公主和王子。」是否要把兩人名字打上101大樓慶祝？賈永婕笑說：「他們可以花錢來打，賈董絕對願意。」

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴 -賈永婕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「台北101董座」賈永婕是邱澤師姐。（圖／記者黃克翔攝）

關穎則稱讚兩人：「他們是太養眼的一對！」透露因為和邱澤、許瑋甯住很近，之前就把紅包和小朋友的禮物送上了。她也笑稱，曾經和邱澤划過酒拳，「本來以為我是全台灣最強的人，我以為自己不會輸，沒想到竟遇到對手。」

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴-關穎 。（圖／記者黃克翔攝）

▲關穎亮麗現身   。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東、張軒睿前後現身，雖未受訪，但柯震東透露紅包「夠回本」。張清芳則表示，許瑋甯16歲當模特兒就認識她，「她很孝順，之前我高雄演唱會，她特別帶媽媽來看。」

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴 -柯震東 。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯震東現身邱澤、許瑋甯婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 邱澤，許瑋甯 婚宴-張軒睿 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張軒睿現身邱澤、許瑋甯婚宴，鏡頭外女友也同行。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 邱澤，許瑋甯婚宴 -張清芳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張清芳現身邱澤、許瑋甯婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

王陽明、蔡詩芸夫妻檔一同現身，王陽明表示：「婚姻裡面多溝通、多包容，照顧好對方，祝福他們。」至於是否要擔任擋酒大隊？王陽明笑說：「我一定會在他身邊 ，不過今天應該有很多打手，我應該不會想把自己喝那麼醉。」

