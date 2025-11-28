邱澤婚禮／SANDY胸部挖空帶老公　陶子帶女兒爆邱許夫妻私下內幕

記者葉文正／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，嘉賓眾星雲集，席開40桌以上，賓客超過400人，陶子（陶晶瑩）今天帶女兒荳荳出席，並透露邱許夫妻私下相處情況。Sandy則帶老公出席，放閃美滿婚姻生活。

▲ 邱澤，許瑋甯 婚宴 -吳珊儒與老公王陽開。（圖／記者黃克翔攝）

陶子說過去比較早認識許瑋甯，後來都會跟他們夫妻一起吃飯，算是共同朋友，祝福他們早生貴女，因為貴子已生，因為他們就是一直在愛情裡，她並透露：「其實跟他們夫妻吃飯，他們都是一個坐在六點，一個坐在十二點，也是很低調，可能我都沒有待到喝很多之後，邱澤只有在要唱歌時才會比較嗨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陶晶瑩(左)與女兒荳荳 。（圖／記者黃克翔攝）

陶子說不敢給邱許建議，珍惜每一天，因為很幸福，看不出新郎新娘有任何疲憊，很享受這個過程，有小孩每一天會累，但是是人生中最美好的部分。今天她也帶來女兒荳荳，也看到霍建華與林心如夫妻，大概五、六年沒見了，老公李李仁則因為拍戲沒來，荳荳也提到跟周子瑜見面看到他們演出相當開心。

Sandy今天則帶了老公來參加婚宴，身穿性感禮服，四年來很滿意，非常滿意，享受在婚姻當中，就是生活，對老婆的支持，扶持彼此成為更好的人，沒有見到這麼多麥克風，把兩小放生，保母家人幫忙，夫妻倆才可以參加婚禮很榮幸，是21世紀以來最好看的新郎新娘，要一直相信彼此的美好，兩人一定很有話聊。

不過Sandy也被問到，今天胸部挖空是否比新娘辣，她則說極限就是如此，老公也不好多說甚麼。