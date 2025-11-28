小鬼42歲冥誕「KID曝光私藏搞怪照」　感性喊：想你啦！

記者王靖淳／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，今（28）日是小鬼的42歲冥誕，演藝圈不少好友都發文悼念，好友KID也在社群發文，回憶起兩人過往的相處點滴，並曝光對方的私下搞怪照。貼文及合照曝光後，也讓許多粉絲看哭。

▲KID（圖左）發文悼念小鬼。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID在文中感性寫下：「生日快樂！現在時間11／28AM11:28，會永遠記得啦～～。」除了準時送上祝福，KID也大方曬出珍藏的私下搞怪照，並幽默地稱之為照片影片每年限定。他在文中透露一段小故事，坦言過去為了維護好友形象，總擔任糾察隊角色，深怕對方的醜照外流，「現在我覺得挺可愛的，然後發現我手機超多這種可愛不傷大雅的可愛東西！哈哈哈！想你啦！」

▲KID曝光小鬼私房照。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

事實上，KID與小鬼因節目《綜藝玩很大》熟識，在他服兵役期間，小鬼還義氣代班《星光雲！RUN新聞》節目，並在他一退役就雙手奉還主持棒。不料，小鬼在2020年9月突然猝逝，讓各界悲痛不已，身為好友的KID更是哭了無數次，就連主持追思音樂會時都忍不住淚崩。如今KID發文思念好友，讓不少粉絲看完之後感到相當鼻酸及不捨。