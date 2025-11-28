邱澤、許瑋甯絕美婚禮！ 兒子Ian現身「穿得像爸爸」萌翻　伴郎伴娘人選曝光

記者蕭采薇／台北報導

邱澤、許瑋甯將於28日晚間於臺北文華東方酒店舉辦婚宴，嘉賓眾星雲集，席開超過40桌。兩人在2021年登記，今年迎來了兒子Ian，也終於舉辦了婚宴。邱澤說：「一年前開始把時間空下來，今天讓它（婚禮）實現。」許瑋甯也透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像。」

▲邱澤、許瑋甯在文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

終於舉辦婚宴，不過邱澤說：「伴郎、伴娘比較緊張，我們還好。」而伴郎是邱澤從小到大的好朋友，都不是圈內人。伴娘則是許瑋甯的三個妹妹，以及一位從小到大的朋友，都不是藝人。兒子Ian也在現場，邱澤笑說：「兒子沒有哭，但需要安撫。」

▲邱澤、許瑋甯在文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

這場演藝圈盛事，嘉賓自然也是重量級。包括陶晶瑩、陳怡蓉、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、蔡詩芸、王陽明等，兩人的媒人導演程偉豪和監製金百倫也是座上賓。此外，春風、關穎、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、陳意涵、謝盈萱和9m88，都會到婚禮現場送上祝福。

▲邱澤、許瑋甯在文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）



邱澤、許瑋甯婚禮堪稱「三金等級」，不只賓客是重量級，場地也選在每年金馬舉辦午宴和惜別酒會的文華東方酒店，處處都顯現出這對新人對於這場人生大事的重視與品味。婚禮的媒體採訪證，以兩人的剪影呈現，俏皮又浪漫。