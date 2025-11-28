Ozone帥氣燈泡裝「竟成行走的手電筒」！　幫工作人員開燈照路超幽默

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone推出全新單曲〈浪漫主意〉，MV由導演邱柏昶Birdy Nio帶領Ozone用手機拍攝，6人到高山露營場互拍、自拍，呈現最放鬆與搞怪的模樣，哲言笑稱「毛細孔都超清楚」，但也因熟悉彼此而能捕捉更多自然互動。

▲Ozone推出新歌〈浪漫主意〉。（圖／索尼提供）

導演把他們帶到與世隔絕的露營地，運用手機前鏡頭同步捕捉成員互動，用日常拍攝手法創作出呼應歌詞「I’m not a hero」的浪漫能量。佳辰在導演安排下駕駛露營車、文廷負責全程記錄，兩人一個怕撞車、一個怕拍不好，所幸最終順利完成，佳辰笑說：「證明我的駕照不是雞腿換的。」

MV中Ozone接下「佈置耶誕露營地」的任務，邊工作邊享受度假感。子翔第一次露營直呼新鮮；哲言、煥鈞因常與家人露營，第一時間就分享營地位置、約好再來；文廷最愛夜晚聽歌看星星；祖安則爆料曾因帳篷門沒關好遭昆蟲入侵，直接撤退下山住民宿；佳辰因常露營而愛上烤肉，還研究各種烤法。

▲Ozone（圖／索尼提供）

煥鈞在MV中施展「變身術」，讓Ozone瞬間換上「燈泡裝」，結果文廷的燈泡多次打結，他乾脆直接玩開，效果意外更好，有趣的是，後來因天色漸暗、園區又沒有路燈，他們反而成了眾人的最佳照明，讓祖安笑稱：「我們是行走的手電筒！」而Ozone今年的耶誕派對門票將於30日中午開賣，詳洽KKTIX。