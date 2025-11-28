王彩樺22歲女兒「中空逛沖繩」解放細肩帶！一轉身…超辣身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

星二代庭庭（黃于庭）是王彩樺的大女兒，憑藉美貌被外界封為「最美星二代」。22歲的她不時會在社群網站分享生活點滴，她近日便上傳了一系列前陣子去沖繩玩的照片，火辣造型吸引不少網友按讚！

▲庭庭分享前陣子去沖繩玩的照片。（圖／翻攝自Instagram／fn_st_16813）



照片中，可以看到庭庭上半身穿著紅白條紋的繞頸式小可愛，相當映襯她的健康膚色之外，也完美襯托出漂亮的肩頸線條與纖細腰身，再戴上一頂紅色棒球帽，讓整體造型更加一致。

▲庭庭穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／fn_st_16813）



庭庭下半身則搭配一件中低腰藍色牛仔褲和一雙白球鞋，耳朵配戴的圈型耳環低調點綴，休閒又帶點美式復古味。時而在餐桌前拍照，時而移動到餐廳外取景，舉手投足都散發出青春魅力。

▲庭庭展現纖細曲線。（圖／翻攝自Instagram／fn_st_16813）



事實上，關於進演藝圈，庭庭日前坦言不排斥多方嘗試，「未來的演藝道路上，我什麼都想挑戰，但目前最想要挑戰的應該是演戲，因為我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」

▲庭庭是王彩樺的大女兒。（圖／翻攝自Instagram／ lotuswang1124）



王彩樺平常也會帶著庭庭到各地演出，累積不同的舞台經歷，「我帶她去印尼表演、去海洋音樂祭等，她也有跟我拍廣告、公益電影、MV，反正就一步一步地走、穩穩地走，認真做好每件事情，希望她未來會更好，也希望觀眾朋友可以支持她。」