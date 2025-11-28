短劇女神遭爆「帶粉闖素人婚房」！沒包紅包還變見面會…工作室反擊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「短劇女神」岳雨婷憑藉多部熱門短劇走紅，近日卻捲入爭議。有網友在微博爆料，指控她帶著大批粉絲擅自闖入一對素人的婚房「討喜糖」，甚至在現場喧賓奪主，將別人的婚禮變成自己的見面會，負面爆料衝上微博熱搜，工作室28日發聲明反擊。

▲短劇女神岳雨婷近日遭網友指控，帶粉絲闖進素人新婚房討喜糖。（圖／翻攝自微博）

網友聲稱岳雨婷帶著一群粉絲跑進素人的新婚房，不僅拿了主人的喜糖分發給自己的粉絲，還站在新娘面前與粉絲互動。爆料網友語帶諷刺地說：「岳雨婷是不是覺得自己去了那地方是給人面子呢？」更指控她不僅不請自來，還指她「沒給份子錢（紅包）」，現場甚至有人大喊「不要把我拍進去」，但影片最後仍被粉絲無碼上傳，行徑相當高調。

▲網友PO影片截圖批評。（圖／翻攝自微博）

面對網路議論，岳雨婷工作室發出嚴正聲明，駁斥「擅自帶領粉絲闖入素人婚房」為不實信息。聲明中澄清，岳雨婷當日是在拍攝工作間隙，「受到婚禮新人的家人明確邀請後，方才前往婚房致以祝賀」。工作室強調，部分網路傳播內容與現場友好互動的事實嚴重不符，存在明顯誤導，並表示已委託律師進行取證，將對惡意剪輯、歪曲事實的侵權行為追究法律責任。同時，工作室也呼籲大眾將關注點回歸到真正需要關切的公共事件（如香港大火救援），並祝願新人百年好合。

▲岳雨婷工作室發聲明。（圖／翻攝自微博）

支持岳雨婷的粉絲紛紛留言關心，認為藝人是遭人惡意抹黑：「明明是被邀請去的，主家還開心地發了朋友圈，路人不同意了？」、「本來就是一件很美好的事，受主家邀請上去沾沾喜氣的，岳雨婷真的無妄之災」、「岳雨婷到底動了誰的蛋糕，這麼黑她」。