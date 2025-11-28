最美水餃店老闆娘「是金鐘女星」！　冰球樂團開心圓夢告白：是理想型

記者蔡琛儀／台北報導

icyball冰球樂團推出全新單曲〈Dumplings〉，以美味又動感的舞曲為第三張專輯暖身，MV講述少年為了讓美麗的水餃店老闆娘注意，苦練拇指力修成「餃指舞」，還請到小薰（黃瀞怡）驚喜演出水餃店老闆娘。

▲▼冰球樂團邀請「夢中情人」小薰出演新歌MV。（圖／何樂音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這次合作，小薰表示：「想說我已經跟拍MV八桿子打不著。很開心願意給演員再有機會拍MV，好像看到以前成團時候出道的我，很害羞但蠻好玩的。」這陣子一直積極練舞，但又心想「不是來演戲嗎？怎麼還要跳舞！」團員們則非常開心這次能「圓夢」同台，直言：「在我們情竇初開的時期，一定有一種理想型叫小薰。」

冰球樂團直呼：「好久沒發作品，決定給大家一首激烈的歌。」在復古流行旋律中加入新鮮詞韻，用「水餃舞曲」詮釋滿滿愛意。主唱王透露，靈感源自俗語「好吃不過餃子」，寫歌時甚至狂看包餃子教學影片，分析料理口訣與審美標準，最後化成熱鍋升騰的「餃子戀」。

▲冰球樂團推出新歌〈Dumplings〉。（圖／何樂音樂提供）

編曲則從團長Nelson的beat延伸，想像高速公路奔馳感；王也挑戰快節奏「碎碎唸」寫法，描繪水餃與水餃之間的禁忌情愫。樂團笑說這次玩得大膽又新鮮，期待歌迷能聽出裡頭的幽默與浪漫。為新歌特別安排逗趣的「餃指舞」，四位團員穿上粉紅襯衫在MV化身「愛神歌隊」，是否要轉型唱跳？團員們秒否認：「當然是不可能，今天如果作品需要舞蹈，在我們能力所及範圍，可以來一下！我們核心還是在音樂上。」