香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」引眾怒…道歉文發了又刪

記者陳芊秀／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生5級嚴重火災，造成7棟樓延燒，已有94人不幸喪生。然而火災發生時，大陸知名美食微博「食貧道」發文稱將去香港拍攝，並提及「這個大火我們打算拍下來再說」，引發網友批評。他後來發文道歉，坦承「沒有注意好措辭」，然而網友仍質疑道歉文在為自己的節目做宣傳。

▲香港宏福苑大火目前已有94人不幸喪生 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大陸美食博主發文：「這個大火我們打算拍下來再說。」引發眾怒。（圖／翻攝自微博）



「食貧道」的網紅餅叔原本是央視戰地記者，轉型當影音創作者，並成立食貧道工作室，專門拍攝美食旅遊相關的影音。食貧道微博26日在香港發生大火當天PO文：「現場有小夥伴可以提供信息（訊息）的嗎？我們小花明天就到，其實一直在準備《香港吃飯故事》的拍攝，一直沒想好怎麼開機。這個大火我們打算下拍下來再說。」此文一出，立刻引爆網友怒火，質疑他在災難當頭竟只想著如何為自己的美食節目「開機」，對死傷者極不尊重。

▲網紅餅叔從央視戰地記者轉型當美食博主，開設食貧道工作室。（圖／翻攝自微博）

面對輿論撻伐，「食貧道」負責人「餅叔」於27日發表道歉聲明，「抱歉我昨天發微博的時候太著急了，沒有注意好措辭」。他解釋香港發生大火當時，因身處巴基斯坦導致訊號不佳，加上看到有消防員犧牲的消息心急，才會發出草率的貼文。他坦承「先拍下來再說」的說法非常輕率，對受害者不尊重，是自己的問題，並對此誠懇道歉。他接著解釋，《吃飯故事》系列雖然名字聽起來被誤解是「吃瓜」，但實際上是記錄社會的內容，原意是想透過拍攝讓災難背後值得被關注的空間被記錄下來。

「我後來意識到，『先拍下來再說』這樣的表達非常輕率，對受害者也確實不尊重，這是我自己的問題，我誠懇道歉」。他在該篇文章共道歉3次。第一則發文也重新編輯，刪除了爭議用字「先拍下來再說」。

▲食貧道微博發文道歉。（圖／翻攝自微博）

然而，食貧道的道歉聲明並未完全平息眾怒。網友認為他在道歉文中仍不忘強調自己的節目系列與內容調性，質疑其道歉誠意不足，甚至有藉機宣傳節目的嫌疑。目前他的兩則貼文都已經刪除。陸網議論紛紛，「道歉又删掉啥意思」、「自媒體做久了人會變麻木，看到有事發生第一想法是流量是爆點，而不是共情」、「怎麼刪了」。同時有一部份網友認為食貧道認真拍攝作品，「沒必要這麽上綱上線吧，他們真的良心做內容！」、「能理解記者找新聞的職業病，但也希望團隊謹慎發言，好的作品不能成為不慎發言的擋箭牌，（來自年包充電粉絲）」。