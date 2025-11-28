鬼鬼嗆姚元浩「你該放手了！」　寶媽直接被騙上船挑戰百人料理

記者葉文正／台北報導

實境節目《嗨！營業中》全新一季魅力無法擋！節目播出後收視率一舉創下全體有效新高，飆升至 1.17，並連續兩週強勢蟬聯 Netflix 熱門節目排行榜，證明其「實境圈霸主」的驚人地位。 Food 製團隊徹底挑戰體力極限，登上澎湖輪，進行「海上廚神」任務。節目一開始，眾人就被眼前巨大的船身震懾，莎莎驚呼：「我們要坐船出海？」船長緊接著公布這趟任務的艱難程度：他們必須在船上廚房，完美複製海上廚師的餐點風味，為明日登船的乘客備妥豐盛的料理。

▲寶媽(中)首度登場妙語如珠。（圖／好看娛樂）

為了迎接這場硬仗，合夥人找來好久不見，從來不曾參與台灣實境節目的大前輩，「阿鴻上菜」的陳鴻、「煲湯教母」寶媽、搭配曾就讀餐飲科系的阿倉，一起迎接艱難任務。

▲莎莎(左起)、吳映潔（鬼鬼）、阿倉、姚元浩。登上澎湖輪，進行「海上廚神」任務。（圖／好看娛樂）

隨著澎湖輪正式啟航，船身在海浪中不時搖晃，使這場「海上料理」的難度增加。眾人在廚房裡被晃得東倒西歪，場面一度失控：吳映潔（鬼鬼）的麵條不慎晃到船板上，連經驗老道的陳鴻都差點跌入大鍋裡。

▲陳鴻與寶媽錄實境才知道都是真的。（圖／好看娛樂）

寶媽坦言以為實境節目會有工作人員在幕後隨時救援，直到親身投入才發現，原來所有任務都是藝人從頭到尾真槍實作，吳映潔也在一旁連忙澄清：「是真的！」也許是船身晃動引發思緒混亂，寶媽竟突然語出驚人：「所有人都是裸裸地站在那個地方！」此話一出，讓聽不清楚的吳映潔反問：「什麼？都是裸體的在做菜？」瞬間笑翻所有人。

而在這場體力與精神的雙重考驗下，廚房裡的火爆程度更是急速升溫！身為主廚擔當的姚元浩，擔憂餐點進度與品質，忍不住上前關心鬼鬼要添加什麼調味料時，沒想到卻被吳映潔直接連聲制止。

鬼鬼突然發出怒吼：「你不要管我，你做你的事情，我有師父，我會問他！」接著她更毫不留情地放了冷箭：「你該放手了！」一旁陳鴻看到兩人鬥嘴賭氣，也忍不住說：「以前總覺得你們兩個鬥嘴是故意的，原來是真的！」

當鬼鬼接著煮出燒焦的蛋時，姚元浩面對焦黑的成果，只能不甘心地向眾人喊冤：「你們評評理，我該放手嗎？」然而，第二天正式備餐時，臭火焦的味道再度出現，讓阿倉試吃後也確認是燒焦無誤！

面對緊張的供餐時間，姚元浩與鬼鬼之間的衝突迎來第二波。兩人對於煮菜的步驟產生不同意見，加上鬼鬼再度不慎把蛋煮焦，姚元浩急著在旁下指導棋。沒想到吳映潔這回堅持自己的做法，大發火說：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的 Temple（節奏）！」

陳鴻見狀，連忙提醒：「你不要讓他『牙』（臺語：抓狂）起來！」而寶媽也在旁趕緊緩頰：「不要急，不要急。」