小鬼42歲冥誕！親妹曬照「懷念哥哥俏皮舉動」　《玩很大》也發文

記者張筱涵／綜合報導

今（11月28日）是已逝藝人小鬼黃鴻升的42歲冥誕。黃鴻升的親妹妹和《綜藝玩很大》都在社群平台發文悼念，字字深情，引發粉絲不捨。

▲小鬼黃鴻升今天42歲冥誕。（圖／翻攝自Instagram）



小鬼的妹妹以韓文寫下「生日快樂，我好想你」，並回憶起哥哥生前常展現的調皮個性。她寫道，最懷念哥哥那個有點神經卻可愛的樣子：「趁我離開房間，然後穿我整套高中體育服躺在我床上的你，我們都好，希望你也一切都好，生日快樂，想你。」

小鬼生前主持的節目《綜藝玩很大》製作團隊也在今日發文悼念，對他說生日快樂，並問候他在另一個世界是否一切安好。他們表示，與以往一樣，大家依然非常想念他，同時向外界強調節目團隊都會好好的。

▲《綜藝玩很大》也祝福小鬼黃鴻升冥誕。（圖／翻攝自FACEBOOK／綜藝玩很大）



消息曝光後，許多粉絲湧入留言，「鬼哥生日快樂，我們很想你」、「最近一直在重看你在《玩很大》的影片，你帶給我好多力量，提醒我要珍惜生命。希望你在另一個世界安好」、「一樣愛你，小鬼生日快樂」、「想念的聲音永遠存在，生日快樂」、「願他在遠方被光溫柔擁著，也願大家的想念被好好安放」、「小鬼42歲生日快樂，從小聽你的歌，你陪伴了我14年的童年」、「另一個世界，生日快樂」。