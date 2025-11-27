何如芸離婚3年放話「要去談戀愛了」　曝2兒子真心話：責任完結

記者蔡宜芳／綜合報導

女星何如芸育有兩個兒子Brian和Bruce，孩子們目前都在新加坡讀書。她在2022年離婚後，便一直都是單身狀態，也坦言是為了孩子才沒有去考慮追求者。不過，何如芸在與大兒子對話後，27日也終於放話「要去談戀愛了」，引不少網友祝福。

▲何如芸和兩個兒子的關係融洽。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸先前曾分享與小兒子Bruce的聊天內容，提到Bruce告訴她：「我希望有人可以照顧妳！」讓她開始改變想法。結果近來連大兒子Brian也都鼓勵她找個伴，何如芸苦笑說：「不用太高興，因為聽起來像甩鍋。我想我的最後一道光已悄悄消失。我有一點傷心，也有一點安心。」

▲何如芸的離婚官司打了3年才告終。（圖／翻攝自Facebook／何如芸 Michelle Ho）

何如芸認為，只要兒子們能在生活中找到讓自己快樂的元素，「無論人事物，我都欣然接受」，她也意外發現，自己竟有一種責任終於告一段落的放鬆感，放話表示：「媽媽也要去談戀愛了～～～」引好友丁寧鼓勵：「舉雙手雙腳贊成！」網友也紛紛留言「小孩真心希望你也能幸福，不是甩鍋哦」、「身為媽媽，我會覺得很棒耶～可以開始發談戀愛的號碼牌囉」。