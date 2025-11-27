夏筠婷遭烏鴉爆炫富作假！曬「鐵證反擊」怒提告　喊冤：滿口謊言

記者孟育民／台北報導

知名Youtuber「烏鴉」日前上傳一部影片踢爆短影音行銷手法，並點名美女網紅CEO夏筠婷等人。對此，夏筠婷在社群公開回應，列出6點反擊，包含工廠用地問題及合法性、租辦公室，更直接曬出名下五台車款的訂單與登記證明，直接打臉稱一台車都沒買的說法，「你在影片要我3天內要拿出證明，不用3天我半天就給你，買一送一我連廚具的訂單都給你。」目前夏筠婷已經準備提告，絕不容忍惡意抹黑。

▲夏筠婷曬出名下五台車款的訂單與登記證明，回應烏鴉。（圖／翻攝自夏筠婷IG）

夏筠婷26日在IG、臉書等社群平台公開發文回應，聲稱受到抹黑，並列出6點反擊。夏筠婷表示，首先，目前擁有的5台車包含M2、992 carrera s、992 gt3、750s、LM都是她自己買的；第二，她確實有購買微波爐；第三，合作製造商是台灣老字號工廠，用地完全合法；第四，她是在22、23歲左右開始籌劃品牌，25歲第一支產品上市，並非19歲時品牌就在；第五，被說看了3、4間辦公室都沒租，但她還真的租了其中1間；最後是課程費用捐款問題，她除了以公司名義捐，私人也捐了很多，「你以為抵稅是可以抵多少」。

▲▼夏筠婷公開證據回擊。（圖／翻攝自夏筠婷IG）

據了解，夏筠婷近幾日遭到上千則網友私訊抨擊，名譽嚴重受損，目前團隊已經蒐證準備提告烏鴉。而夏筠婷與《拳賽》的瓜葛，也僅是單純被選手宗健辛苦感動，投資7位數幫助對方運動賽事，包括贊助一整年打拳健身費用、每月薪資、經營自媒體等等。

▲夏筠婷準備提告。（圖／翻攝自夏筠婷IG）



夏筠婷稍早也在社群再次和烏鴉喊話，「身為一個自媒體經營者無憑無據、公開亂嗆，卻沒膽為自己做錯的事道歉，從頭到晚對我滿口謊言，到現在到處回網友，就是不敢為自己講的話負責，到底要多辛苦才會這樣對比別人。我講話拿證據，你拍YT捏造事實、騙你粉絲，事情就到這，你連跟我道歉都不配，謝謝各位關心。」對於捲入風波，也相當無奈。

