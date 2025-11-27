記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇男神曹天愷現年36歲，擁有183公分的高挑身材，還練出結壯肌肉線條，拍攝大尺度愛情劇時，養眼胸肌成了一大看點，風靡大批粉絲。而他近日上傳一段健身片，被網友驚呼「官宣認愛了」，且女友是同樣活躍圈的薛子祺，瞬間湧入網友祝福。

▲短劇男神曹天愷健身片疑似官宣戀情。（圖／翻攝自微博）

曹天愷PO出一段25秒的健身影片，Hashtag標記健身日常，而影片中他正在練舉重，挑戰20公斤槓鈴，身後一位戴眼鏡素顏女生急忙上前協助，當他習慣重量後還嘗試蹲腿，影片最後一秒，他被後方的女生輕拍了一下屁股。小小舉動流露出兩人關係親密。

▲曹天愷身材高挑又練出健壯肌肉線條。（圖／翻攝自微博）

▲曹天愷上傳健身片，後方女生來協助，最後還打了他屁股。（圖／翻攝自抖音）



有網友看到最後，不禁爆粗口驚呼「我X！這是官宣了？」眾人輪番留言「最後這一下打屁股，是證實官宣了嗎」、「官宣了？次祝福」、「哈哈哈哈恭喜老曹！太配了，這姐姐好美」、「大美人呢，老曹賺大了」。

網友認出影片中的女生，是短劇女神薛子祺，現年24歲，比曹天愷小12歲。她身高173公分，不僅外型亮麗，加上魔鬼身材和一雙大長腿，抖音吸引75萬粉絲追蹤。兩人雖然沒有合作過短劇，但是各自擁有不少鐵粉，網友一面倒表示祝福。

▲曹天愷女友是短劇女神薛子祺。（圖／翻攝自抖音）