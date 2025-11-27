ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
新北國王啦啦隊長Amber也遭性騷　樂見三上悠亞襲台

記者葉文正／台北報導

職籃新北國王隊隊長Amber今天出席「鱸石共鮮節」活動，她前年差點被聯盟代理執行長周崇偉熊抱，剛好昨天爆出樂天廉世彬遭經紀人性騷的事件，她則提到：「當時聯盟的人突然要抱我，可能是突然喝醉，我趕快閃開，我本來就比較樂觀，這種事比較不容易發生在我身上，事後對方有跟我道歉，當事人也跟我道歉，說他喝多了。」周崇偉也遭到聯盟解職。

▲海產與Amber今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲Amber提到當啦啦隊員要特別注意性騷的問題。（圖／記者葉文正攝）

當時事件發生是P. LEAGUE+ 籃球聯盟前代理執行長周崇偉，在一次聚會中從後方熊抱新北國王啦啦隊員Amber。此事件發生後，周崇偉立即道歉，並被聯盟解除代理執行長職務；Amber也還原了當時的過程，表示事發突然且感到錯愕。

▲海產與Amber今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲海產(左)與Amber今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

Amber說，當時是在一場KTV聚會中，Amber應聯盟工作人員邀請，到包廂打招呼，卻遭周崇偉從背後熊抱。事發當下，Amber感到錯愕，並迅速掙脫回到自己包廂。她隨後透過個人社群媒體還原事件經過。

今天Amber也提到，去年有很多球迷會動手摸啦啦隊女還，所以自己要懂得保護自己，例如球迷攝影機角度比較低也會注意，如果看到粉絲拍別人我也會阻止，該凶的時候會兇。

聽聞三上悠亞加盟啦啦隊，三上剛好是是海產的偶像，Amber也笑說：「如果我們跟夢想家主場撞到，是好事，讓原本沒有關注籃球的人來關注籃球，都是好事。

前AV天后、人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊Formosa Sexy，並預告她本季在主場將有6次排班，消息一出引爆網友討論。三上悠亞去年底（11月9日）曾來台化身一日限定Formosa Sexy隊員，當天比賽主場座無虛席，票房高達215萬元，各種聯名周邊商品單日銷售額也突破150萬元，是職籃少見的成功行銷案例，顯示三上悠亞不僅是流量密碼，變現能力同樣驚人。

