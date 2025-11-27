ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
海產捐肝救父三天就上工　「肝只剩20％吃止痛藥錄影」

記者葉文正／台北報導

男星海產（劉威廷）因擔任《大學生了沒》班底踏入演藝圈，現為綜藝大哥吳宗憲的旗下藝人。他日前透露因為父親的身體出狀況，自己準備捐肝，11月4日也發文報平安，表示一切順利。今天他現身「鱸石共鮮節」記者會，談到自己肝只剩20％，也要媽媽保重身體，因為沒東西再捐了。

▲海產與Amber今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲海產與今天出席活動透露捐肝三天就上工。（圖／記者葉文正攝）

海產當時也PO出病床照報平安，透露在麻醉時，腦海裡浮現了父親第一次帶自己去游泳的畫面，「捐肝手術很順利，我剛剛出來了，但我的爸爸還在手術台上，爸爸你認真一點吸收我的肝，好起來後，換我帶你去衝浪。」貼文引來許多網友獻上祝福。

▲海產與Amber今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

▲海產與Amber今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）
海產今天表示，出院三天就開始上節目，「現在蠻認真在吃，什麼都吃，憲哥也有寄補品給我，不用太補沒關係，最近錄外景，吃完飯我竟然睡著，醫生提醒少油少鹽，把心情調適好，基本上晚上六、七點就睡了，沒事就睡著，我的肝只剩百分之二十，特別容易累，等一個月後慢慢恢復，一整年肝才會長好。」

▲▼《大學生》海產捐肝救父！曬病床照揭手術狀況。（圖／翻攝自Facebook／海產）

▲海產捐肝救父！曬病床照揭手術狀況。（圖／翻攝自Facebook／海產）

海產也說，醫生提醒也不能喝酒，「我的肝指數都正常，醫生說只要痛忍得住就可以工作，只要不要跑跳搬重物，目前是吃止痛藥在錄影，這次跟爸爸，我們花七十萬元手術，蠻大一筆消費，我保險公司有通融理賠，我的部分有全額給我，扣掉保險還要五十幾萬元，目前爸爸已經回家休息，爸爸生病是B肝帶原導致肝硬化，也有憂鬱症，發現肝有長白點(癌細胞)，肝已經沒有功能，只能做移植手術。然後我捨不得讓弟弟去做，這次是捐75%的肝給爸爸。

對於爸爸的病情，海產說，「如果爸爸不做手術，一旦擴散，就只剩三個月而已，爸爸原本消極不想治療，回家也寫遺書，但我一定捐肝給他，他也一定會捐給我，他已做好財產分配，我有個弟弟，爸爸財產是均分，我很滿意。」

爸爸不希望變成兩個人不健康，希望我們對外說，沒有配對成功，但我跟他說，我答應你後，我活的心也不安，所以兩人還吵架，我在演藝圈窩囊了一輩子，希望爸爸聽我的話，爸爸目前是61歲。」

海產也透露，要捐肝前還去心理評估，因為可能三個月不能工作。器官變弱，我也很用力呼吸，也逼爸爸用力呼吸。這次出外景竟然不用玩遊戲，也不用處罰，大家都體恤我非常貼心。

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天

