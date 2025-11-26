告五人太有愛！　捐200萬還不夠...公益演出「0唱酬自費妝髮、交通」

記者蔡琛儀／台北報導

新生代天團告五人今年4月首度登上高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外場的華語樂團，更把這份榮耀化為善意，將演唱會收益捐出1200萬元投入兒少身心教育與偏鄉醫療，其中200萬元支持保經廠商的公益募款活動，日前也親自出席公益音樂會，用行動實踐回饋社會的初心。

▲告五人金馬趕場參加公益音樂會。（圖／相信音樂提供）

告五人上週六出席金馬獎前，仍趕場出席公益音樂會，不但零唱酬演出，連妝髮、交通都自掏腰包，展現對公益活動的重視。雲安也在台上感性表示：「對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要。」

音樂會邀集原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體同台，讓舞台成為希望萌芽的土壤。告五人演唱〈黑夜狂奔〉、〈披星戴月的想你〉、〈帶我去找夜生活〉掀起全場高潮，壓軸與所有表演者合唱〈快樂天堂〉，觀眾手燈亮起宛如星光覆蓋，氣氛溫暖動人。團員透露一早從宜蘭出發綵排時，就被孩子們專注的歌聲感動，「能同台是告五人的榮幸。」

▲告五人相當熱心公益。（圖／相信音樂提供）

忙於世界巡演的告五人，自今年8月起橫跨14城22場，明年1月將南向新加坡、吉隆坡，其中新加坡場一公開即秒殺，加場再度完售；吉隆坡Zepp Kuala Lumpur也連開兩晚，預告把「黑夜狂奔」能量一路帶往東南亞。