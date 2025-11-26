ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
廉世彬遭伸鹹豬手「身心極大折磨」
今晚雨擴大！　「下最多」地區曝
《換乘戀愛4》特別嘉賓是Jennie
温昇豪遊戲女人堆中「曖昧安心亞」又難忘張榕容　意外陷三角戀！

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於12月13日起，每週六晚間9點在公視頻道首播並連播2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。除了精彩的整形個案，劇中主角們，聯手演出「情感修補」真實樣貌：在整形刀口之外，每個人也在重新雕刻自己的心。

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」，將意外捲入「新歡vs舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師蘇菲（安心亞飾），另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫楊雅頌（張榕容飾）。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

對此，温昇豪笑說江浩宇看似遊戲在女人堆中，但面對真實感情卻完全沒輒「遇到蘇菲跟雅頌時，他反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬。」他透露「《整形過後》除個案議題外，更描繪劇中角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇中常見的三角愛情套路。」

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

不僅如此，温昇豪透露兩段情在江浩宇心中代表截然不同的重量「雅頌是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，江浩宇才會「進退兩難」，在這兩個女人之間被迫面對自己最不願翻開的那一頁。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」一句話也讓粉絲更加期待這條「辦公室曖昧線」到底會如何發展。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

另一方面，張榕容飾演的雅頌的感情世界更是火力全開，她不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有一位對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲飾）」，更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

為什麼雅頌會吸引三種截然不同的男性？張榕容點破原因「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。

▲《整形過後》定檔12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。

▲《整形過後》將於年底正式上檔。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，卡司還將集結潘儀君、鄒承恩、洪暐哲、胡瑋杰、夏騰宏、艾怡良、林育品（阿喜）、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、湯志偉等堅強陣容。

▲《整形過後》將於年底正式上檔。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

該影集以整形外科為舞台，直視現代人對美、身分與命運翻轉的渴望，隨著一個個極端個案揭開，眾人不得不面對關於「美」與「自我」的深層提問：整形修補的，究竟是外貌，還是人生留下的裂縫？

▲《整形過後》將於年底正式上檔。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》將在12月13日開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

