陸男星「表弟在柬埔寨失聯」　媽聽到求救語音心碎：他聲音很虛弱

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星仝卓曾是男團「聲入人心」成員之一，2020年因在直播中自爆考大學作弊，一夕之間丟掉手上所有工作。他在25日突然發出一則求救貼文，指出和自己一起長大的表弟外出工作後失聯，目前疑似困在柬埔寨，希望外界能夠協助表弟回家。

▲▼陸男星「表弟在柬埔寨失聯」媽聽到求救語音心碎。（圖／翻攝自微博／仝卓、單親媽媽柬埔寨救子）

▲仝卓（左）的表弟李怡亨（右）在柬埔寨失聯。（圖／翻攝自微博／仝卓、單親媽媽柬埔寨救子）

仝卓表示，表弟李怡亨在13 日外出工作後突然失聯，目前已掌握表弟最後出現的位置。他沉重說道：「從來沒想過有一天，會用這種方式去找他。」仝卓也透露，表弟的媽媽現在精神狀況相當不好，「阿姨現在每天都在等一句『我回來了』，我也希望，那個陪我長大的弟弟還能回來。感謝每一位轉發的好朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陸男星「表弟在柬埔寨失聯」媽聽到求救語音心碎。（圖／翻攝自微博／仝卓）

▲仝卓發文求助。（圖／翻攝自微博／仝卓）

仝卓也附上阿姨的發文，對方以「單親媽媽柬埔寨救子」為帳號名，發文寫道：「這是我人生中最至暗的時刻。」透露兒子失聯後，曾透過手機傳來幾段聲音非常虛弱的模糊消息，「我知道，那是他極度疲憊、非常恐懼的時刻。接電話的時候，我的手一直在發抖。聽到孩子說我想回家的那一刻，我的心都要碎了。」

李媽媽透露，她掌握到愛子最後定位訊號曾短暫出現在柬埔寨班達棉吉一帶，基於跨境安全、個資敏感度與不明環境風險，她無法在公開平台附上定位截圖，但願意私下提供完整資料給可信賴單位，懇請各界協助，「這段時間裡，我已經向相關部門、有關機構進行了溝通，也嘗試聯繫各種管道。但他的情況依舊沒有改觀，我們一家人整夜整夜睡不著，作為母親的心真的扛不住了。」

李媽媽無奈表示，她不敢指責任何人，也不敢奢求太多，唯一的願望是孩子能「活著、平安地回到家」。她最後再次向外界喊話：「如果你能幫到我，或願意幫我把這條求助轉出去，我會感激一輩子。」

▲▼陸男星「表弟在柬埔寨失聯」媽聽到求救語音心碎。（圖／翻攝自微博／單親媽媽柬埔寨救子）

▲李怡亨的母親心碎發文。（圖／翻攝自微博／單親媽媽柬埔寨救子）

關鍵字

仝卓柬埔寨

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

1小時前0

台灣也有一幅「蒙娜麗莎」罕見公開！　收藏家分析：最年輕的版本

2小時前10

陸男星「表弟在柬埔寨失聯」　媽聽到求救語音心碎：他聲音很虛弱

2小時前0

結褵60年尪vs癡情守候67年前夫　緋紅女巫「終極二選一」爆討論！

2小時前104

獨家／十億女星組熟女團「團員竟是前科犯」　坐牢4年悲慘內幕曝

3小時前0

何超蓮夫婦遊英國被偶遇！　竇驍「2舉動粉碎離婚傳言」

3小時前20

林莎新北吃到深夜不回家　卞慶華二度道歉不識貨

3小時前30

趙雅芝72歲生日「合體繼子張智霖」掀回憶殺！　他驚喜現身送飛吻

3小時前0

吳亦偉《超級偶像》一戰成名轉眼17年　再戰TVB體重暴瘦17公斤

3小時前99

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

4小時前1323

詹惟中刪文道歉！　遭疑「尖嘴猴腮」暗諷高市早苗：沒有惡意

