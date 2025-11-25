陸男星「表弟在柬埔寨失聯」　媽聽到求救語音心碎：他聲音很虛弱

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星仝卓曾是男團「聲入人心」成員之一，2020年因在直播中自爆考大學作弊，一夕之間丟掉手上所有工作。他在25日突然發出一則求救貼文，指出和自己一起長大的表弟外出工作後失聯，目前疑似困在柬埔寨，希望外界能夠協助表弟回家。

▲仝卓（左）的表弟李怡亨（右）在柬埔寨失聯。（圖／翻攝自微博／仝卓、單親媽媽柬埔寨救子）

仝卓表示，表弟李怡亨在13 日外出工作後突然失聯，目前已掌握表弟最後出現的位置。他沉重說道：「從來沒想過有一天，會用這種方式去找他。」仝卓也透露，表弟的媽媽現在精神狀況相當不好，「阿姨現在每天都在等一句『我回來了』，我也希望，那個陪我長大的弟弟還能回來。感謝每一位轉發的好朋友。」

▲仝卓發文求助。（圖／翻攝自微博／仝卓）

仝卓也附上阿姨的發文，對方以「單親媽媽柬埔寨救子」為帳號名，發文寫道：「這是我人生中最至暗的時刻。」透露兒子失聯後，曾透過手機傳來幾段聲音非常虛弱的模糊消息，「我知道，那是他極度疲憊、非常恐懼的時刻。接電話的時候，我的手一直在發抖。聽到孩子說我想回家的那一刻，我的心都要碎了。」

李媽媽透露，她掌握到愛子最後定位訊號曾短暫出現在柬埔寨班達棉吉一帶，基於跨境安全、個資敏感度與不明環境風險，她無法在公開平台附上定位截圖，但願意私下提供完整資料給可信賴單位，懇請各界協助，「這段時間裡，我已經向相關部門、有關機構進行了溝通，也嘗試聯繫各種管道。但他的情況依舊沒有改觀，我們一家人整夜整夜睡不著，作為母親的心真的扛不住了。」

李媽媽無奈表示，她不敢指責任何人，也不敢奢求太多，唯一的願望是孩子能「活著、平安地回到家」。她最後再次向外界喊話：「如果你能幫到我，或願意幫我把這條求助轉出去，我會感激一輩子。」

▲李怡亨的母親心碎發文。（圖／翻攝自微博／單親媽媽柬埔寨救子）