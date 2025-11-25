「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚...家人氣炸！　又光速宣布當爸

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手陳昶均睽違3年推出台語專輯《一夜情愁》，沒想到今他突然宣布已閃婚當爸的消息，老婆陸依秀（衣袖）是他的助理，昨在台安醫院順利迎接愛女「陳懿晴」誕生，女兒重2500多公克、母女均安，他甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢！」而兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花一年一個月，進度超前。

▲陳昶均閃婚助理生女。（圖／欣代唱片提供）

去年10月衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代為前往，陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，11月便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但戀情初期，衣袖爸爸有意見，為了讓長輩安心，他立刻在12月買下Tiffany一克拉鑽戒求婚，交往不到3個月就公證結婚，拿到證書後，又換成陳爸陳媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸氣到和兒子冷戰一年。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，女兒誕生後更獲得長輩滿滿祝福。

▲陳昶均開心成為一家三口。（圖／欣代唱片提供）

由於老婆有再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排明天剖腹，沒想到昨清晨突然開始有產兆，陳昶均急忙開車載愛妻送醫，等他停好車，孩子已經出生了，他激動說：「我一回來就聽到懿晴哭聲，真的當下就哭了。」

今年陳昶均舉辦專輯記者會時，兩人都還不知道小生命到來，直到害喜才得知，但因彼此工作繁忙、戀情低調，一直沒有時間對外公布好消息，他還悄悄安排老婆在新專輯中的國語歌〈幸福的四季〉MV擔任女主角，預先圓了一場甜蜜婚禮，並計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。