八點檔CP大風吹！2男2女虐戀「雨中車禍失明」　她心疼接受求婚

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 傳承》中在盧彥澤飾演的「中和」分手何宜珊飾演的「春燕」後，原本穩定的感情線全面「大風吹」引發觀眾熱議。

▲何宜珊在《寶島西米樂 傳承》接受王盈凱求婚。（圖／台視提供）

中和迎娶海珍（蔡祥飾），春燕則在大川（王盈凱飾）車禍失明後，心疼對方的真心付出，點頭答應他的求婚，讓觀眾驚呼「既然事已至此，春燕和大川如果能在一起，也是會很幸褔的。」劇情中大川為了尋找因分手而失聯的春燕，苦追到深夜，卻在大雨中遭遇車禍，最終因傷勢導致失明，成為近期最虐心橋段。

這場戲雨大到像颱風天，原來是劇組特別調來兩輛灑水車，打造「暴雨等級」的效果。王盈凱回憶，被撞倒後只能平躺在地、任由大雨傾瀉「水一直往鼻子和嘴裡灌，真的快被嗆到。」何宜珊也心疼表示「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」

當天雨戲拍了一遍又一遍，何宜珊即使裹著浴巾休息，全身仍不停往下滴水，她說「水一直順著腳流，好像有蟲在爬，癢到不行。」因為擔心妝會被雨沖掉，她不時向陳玹宇確認狀態，對方也大力稱讚「沒看過有人淋雨淋成這樣還這麼漂亮的！」給足情緒價值。

而大雨讓拍攝動作更加困難，何宜珊透露裙子因為雨水黏在腿上，拍到一半差點走光，她表示「有一幕是大凱扶我起來，結果裙子黏住，差點一起往上扯，我只好邊演邊狂往下拉。」王盈凱也害羞說「我當下有發現，所以立刻放手，但情緒還是得繼續演。」

隨著劇中角色之間的情感線越來越錯綜複雜，接下來劇情也將迎來更多變化，後續走向令人期待。《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。