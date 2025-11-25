Lily滿18歲疑官宣認愛！　生日曬「神秘籃球高壯男」掀網熱議

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）育有三個女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）清新脫俗的外貌令人印象深刻。近日格外引起討論的是，Lily昨（24）終於18歲，她在社群曬出慶生照片，不只有奶奶、爸媽以及三姊妹童年照，圍繞在愛中，只是當中出現一張高壯男投籃的背影，引發網友揣測「是男朋友嗎」，對此經紀回應了。

▲Lily曬出神秘男子照片，疑似官宣認愛。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

Lily分享慶生照，依序上傳與奶奶、爸媽一起用餐的照片，最後一張照片則是三姊妹的童年照，寫道「18, filled with love」，字裡行間都流露出她對家庭成員滿滿的愛。然而貼文中卻出現一名神秘男子，與家人並列，足見重要性，疑似官宣放閃，對此經紀人僅低調表示「不回應喔，謝謝」，相當耐人尋味。事實上，今年9月ily被拍到和媽媽小S、1名年輕男子一同看電影，當時經紀人澄清是公司同事。

▲Lily戀情備受關注。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）



此外，Lily先前舉辦畫展掀起廣大討論，在開賣前甚至已經賣出9成，粗估賺進百萬，展現極高的藝術天賦，據悉，她高中畢業後，已決定去澳洲讀大學，會選擇藝術相關科系。