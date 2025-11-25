《吉伊卡哇》首度推出電影版！　人魚篇登上大銀幕…上映時間曝光

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《吉伊卡哇》首度宣布要製作電影版，片名為《電影版吉伊卡哇 人魚島的秘密》，編劇是原作者NAGANO，並將於2026年夏天上映。

▲《吉伊卡哇》首度宣布推出電影版。（圖／翻攝自X）

《吉伊卡哇》原本是漫畫家NAGANO自2020年在社群網站X上連載的作品，2022年在富士電視台晨間資訊節目《鬧鐘電視》中播出，小巧可愛的角色們與嚴峻世界觀的反差，從大人到小孩都博得了廣泛的人氣。

而《吉伊卡哇》首度推出電影版，由原作者NAGANO負責擔任編劇，改編的是原著中的長篇故事《海妖篇（セイレーン編）》。吉伊卡哇一行人收到邀請函，前往「特別島嶼」合宿的故事，連載時就已經被粉絲期待拍成電影版，如今可說是願望成真。

電影發表前導主視覺，吉伊卡哇、小八、烏薩奇乘坐著小船，戴著花冠並圍著草裙，仰望著美麗的滿月與美麗的夜空。這也是連載以來少有的造型。

NAGANO先生這次的電影化發表評論：「吉伊卡哇電影化決定了！！標題是『人魚島的秘密』。是在2023年3月～11月期間投稿到X上的、去島上的故事。是首次在巨大的銀幕上吉伊卡哇們的旅行。如果大家能期待著等待的話我會很高興的！！」。