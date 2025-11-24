ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
舒淇曾為懷孕停工1年無果！考慮領養
斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度
王心凌美國開唱！「辣跳椅子舞」
NANA母女皆正當防衛！　持刀搶匪清晨闖入「掐脖攻擊」竟喊冤

記者張筱涵／綜合報導

NANA日前遇到住家清晨遭人闖入。嫌犯是一名30多歲男子 A 某，持刀威脅NANA母女並造成傷害，最後被兩人合力制伏。A 某因涉嫌「特殊強盜傷害」遭羈押，但他事後主張警方逮捕時未向他告知米蘭達原則，認為羈押不當，法院審理後已駁回。

NANA

▲NANA家遭搶匪闖入。（圖／翻攝自Instagram）

根據韓聯社報導，A某在遭拘留兩天後申請羈押適否審，稱警方沒有向他宣讀相關權利。法律界指出，米蘭達原則指的是警方在逮捕嫌疑人時，必須告知其保持沉默、聘請律師、拒絕供述等權利，確保後續偵訊程序合法。然而，案件發生當下，A某是先被 NANA與母親「私人現行犯逮捕」制伏，民眾本來就沒有米蘭達告知義務，警方到場後需優先處理嫌犯傷勢，如果是在送醫途中或治療後立即補充告知，程序仍屬合法，因此法院未認定警方違法，直接駁回申請，羈押續行。

事發於15日清晨6點左右，A某攜帶事先準備的梯子爬上NANA住所的陽台，趁著門窗未上鎖闖入室內。他被指控掐住NANA的母親脖子，持刀威脅並要求金錢。睡夢中的NANA因聽到母親尖叫驚醒，衝出房間阻止，母女倆經過激烈拉扯後成功抓住嫌犯手臂，使其無法動彈並報警。

NANA與母親皆在過程中受傷並接受治療，而嫌犯則因自己持的兇器割傷下巴，出現撕裂傷。A某向警方表示：「以為家裡沒人，不知道住的是藝人，因為生活費不足才犯案。」

警方調查後認定NANA母女行為屬「正當防衛」，指出嫌犯確實對被害人造成實質侵害，而兩人僅施以必要力量壓制，並未造成嚴重傷害，因此未立案。法律專家也指出，嫌犯於清晨持刀入侵，對生命造成直接威脅，在此情況下，母女制伏嫌犯屬必要範圍的防衛，且未使用過當武力，正當防衛成立。

目前警方已完成初步偵辦，A某將移送檢方進一步處理。

NANA

