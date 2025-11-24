Lulu曝婚禮最新進度！陳漢典霸氣付錢「全聽老婆話」　私下互動超閃

記者孟育民／台北報導

曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉、風田今（24日）出席TVBS網路節目《明星開拍中》記者會，5人化身幕前幕後人員，一手包辦節目全部流程。其中陳漢典、Lulu宣佈婚訊後又合體錄影，談到明年1月要舉辦的婚禮，Lulu坦言負責細節統籌，而陳漢典則霸氣說：「我們婚禮很好玩，我就負責出席跟出錢。」全配合老婆的意見。

▲曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉、風田出席《明星製作公司》記者會。（圖／記者徐文彬攝）

Lulu透露婚禮進度，日期已訂好且要準備付訂金，至於賓客名單，她說：「其實還在頭腦中，因為那時候是頗忙的時間，我現在就是沒明天的人，只能有小空的時候處理，我還沒邀請出去，因為要把事情先都弄好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ Lulu、陳漢典快要舉辦婚禮 。（圖／記者徐文彬攝）

Lulu身兼節目的控管大師，被問到會有公費戀愛的環節嗎？陳漢典笑說：「我們不能跟別人戀愛了，但我們私底下會自己戀愛。」透露會有相關愛情主題，但目前還不能劇透內容，不過錄影現場小倆口會不自覺沈浸在自己的世界，曾莞婷爆料：「他們常常會有自己的小框框，就很像他們兩個在約會，我們坐在汽車後座想說『好了沒，我們不想聽這些』，他們會有講不完的話。」

Lulu接著補充：「我們公私分明，都是他開無聊的話題，有一次我們開車去加油站，他就說『這個加油站看起來很破舊，我就回『油是ok就可以了』，這樣也要回，他講什麼我都會回，只是後座的朋友傻眼！」