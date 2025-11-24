小鬼4天後冥誕！李易、六月低調帶「他生前最愛」上山：陪你喝早酒

記者潘慧中／綜合報導

黃鴻升（小鬼）不幸於2020年猝逝，儘管已經離開人世5年，依然在好友心中佔有一席之地。由於28日將是他的42歲冥誕，不少人都陸續低調前往陽明山上的墓園祭拜，其中包括了李易、六月夫婦。

▲李易和六月帶了一瓶可樂和氣泡水上山。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



六月24日在Instagram限時動態上傳一張墓園照，帶了一瓶可樂和氣泡水上山，因為她記得這是黃鴻升最喜歡的飲料，「生日快樂。」李易事後也轉發這則限動，並感性地跟小鬼說：「大家都很好，不擔心！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李易和小鬼情同兄弟。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



不只這樣，李易和六月也帶了一些酒上山，「老楊說過，早點開喝開心的時間比較長，你在那邊也要找到陪你喝早酒的朋友喔」，字裡行間能感受到他們始終把小鬼放在心上。

▲▼李易和六月希望小鬼能早日找到早上就開喝的朋友。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien、june_tsai1976、leeyi527）



事實上，李易和小鬼情同兄弟，「我們都知道沒有任何人能夠取代你，你是大家的天使，鬼哥，你是我的鴻升。」他當時也向天上的小鬼承諾，在未來的每一趟旅程中，他會一直把對方送的眼鏡和背包帶在身邊，「陪著我奮鬥下去，大家都很想你，但大家也都會好好生活下去。」