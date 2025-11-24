ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者吳睿慈／台北報導

南韓全方位發展藝人潤娥23日晚間於台北國際會議中心舉辦《“Bon Appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting IN TAIPEI》粉絲見面會，整場活動從劇中元素延伸設計，不僅重現多段名場面、結合趣味互動遊戲，潤娥更在現場親手示範料理，以滿滿誠意回應粉絲支持。而她見面會結束後，甚至在停車場寵粉大跳〈GEE〉，相關影片掀起熱議，嗨喊「好久沒有看到〈GEE〉現場版」。

▲▼潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲潤娥化身「延志永」向粉絲問候。（圖／SHOWOFFICE提供）

潤娥見面會以戲劇為主題，她透過角色「延志永」向粉絲問候，接著以中文自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永。」她表示非常感謝粉絲對《暴君的廚師》的支持，「能因為這部作品與大家見面，我真的非常開心，也很期待今晚能和大家一起留下美好的回憶。」

▲▼潤娥與粉絲分享拍戲點滴。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲潤娥與粉絲分享拍戲點滴。（圖／SHOWOFFICE提供）

劇裡深受粉絲喜愛的「尋找包包名場面」，在現場粉絲的請求下，潤娥一邊害羞一邊專業地重現這段名場面的台詞，可愛指數爆表，令全場笑聲不斷。在料理類名場面回顧中，她也提到自己從開拍前三個月便開始練習料理技術，尤其是所有需要控火的橋段都練習了無數次，「教學廚師跟我說，絕對不能害怕火，但是火真的很可怕啊，第一集法國料理大賽用稻草點火的畫面，是真的站在火焰前拍攝的，印象很深刻」，對角色的投入讓現場觀眾聽了大受感動。

因應粉絲要求，潤娥重現叮嚀吃飯的名場面，還誠意滿滿的用中文表達：「大家要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」擁有10級中文實力的她，發音、文法都還是很完美。

活動尾聲，粉絲精心準備了排字應援「雖然沒有還世飯，但我們一定還會再見面的」，潤娥深受感動，溫暖表示「每次來台北，你們都會為我準備驚喜，真的非常感謝」。手幅應援同樣充滿巧思：「我們的延妃-潤娥啊，若妳看見這句應援語，請知道我們一直在妳身邊」，更讓潤娥忍不住讚嘆：「這麼美麗的文字，到底是怎麼寫出來的？真的太讓人感動了！」

▲▼潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲潤娥來台辦見面會用10級中文叮嚀粉絲「好好照顧身體，我會一直想著你們」。（圖／SHOWOFFICE提供）

潤娥也親手抽出幸運觀眾，送上珍貴的親筆簽名拍立得，台下瞬間爆出一陣陣羨慕驚呼，看到粉絲熱烈反應，她立刻寵粉加碼：「我再多抽兩張吧！等一下我會再補上照片。」意外的驚喜加碼讓全場再次沸騰，粉絲驚呼連連，直呼「寵粉無極限」。

活動尾聲，她向台下粉絲傾訴感謝：「謝謝台北的粉絲給我這麼大的力量。雖然總是隔了一段時間才能再見面，但在無法見面的時光裡，你們依然一直為我加油，也很支持我的戲劇作品，今天能跟大家在這裡見面，真的非常開心。這是我第一次以戲劇的形式舉辦見面會，希望大家能繼續應援我，支持我的作品，直到下次見面都要健健康康地等我回來喔，我愛你們。」隨後，她以〈Deoksugung Stonewall Walkway〉為這場見面會畫下溫柔句點。

