蔡依林9萬張門票秒殺！　「121萬人瘋搶」被問加場...經紀公司吐實情

▲ JOLIN蔡依林9萬張門票全數搶光。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

JOLIN蔡依林將於12月30、31日及2026年1月1日一連三天登上臺北大巨蛋，舉辦「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，讓期待已久的歌迷早已磨刀霍霍準備搶票，光是昨天(22日)搶先開放國泰世華CUBE信用卡卡友、台灣大哥大購票專區及JOLIN官網會員限量優先購票，超過27萬人線上瘋搶3萬張門票造成瞬間秒殺，火熱氣勢宛如提前引爆跨年倒數，今天全面開賣，9萬張門票也直接秒殺。

▲▼ JOLIN蔡依林積極備戰演出。（圖／凌時差提供）



今天(23日)中午12點全線開賣更造成全民搶票熱潮，一開賣網上同時有近94萬人同時上線搶票，在下午五點售票系統全面清票及重新釋票後，9萬張票也正式完售，一舉刷新JOLIN個人紀錄同時，更讓年底三場演唱會未演先掀巔峰熱度，而有不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場，對此JOLIN經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持！這三場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」

而JOLIN為了年底三場魔幻大秀特別飛往美國洛杉磯進行閉關彩排，近期如火如荼投入演唱會訓練的她，日前特別釋出多款彩排照片立即引爆網路話題，當中包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記難得獨家畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受《PLEASURE》巡演倒數氣氛。

有趣的是，JOLIN竟化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。她還貼心喊話： 「See u soooooon！」替年底三場壓軸巨獻正式點燃預熱氛圍。