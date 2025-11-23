ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

70歲任達華跌倒「3秒自救片瘋傳」
表面客氣私底下八卦台的三大星座！
子瑜帶TWICE來高雄「韓網友齊祝福」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范冰冰 陳匡怡 張孝全 TWICE 曾國城 娜璉 子瑜 Sana

曾合作黃明志！　滅火器楊大正認斷聯...曝他私下真實面

▲▼滅火器開唱前受訪。（圖／夥球擊提供）

▲滅火器開唱前受訪。（圖／夥球擊提供）

記者翁子涵／台北報導

「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）邁入第2日，壓軸演出的滅火器樂團，今年才推出和黃明志合作的歌曲〈飲勝〉，沒想到黃明志日前卻因涉入台灣網紅謝侑芯命案遭逮，談及此事，主唱楊大正低調表示彼此僅有過歌曲合作，私下沒聯絡，「他其實也蠻神秘，我也不知道他人在哪，歌做完原本要拍MV，結果也不知道怎樣，不會去問他這種事情，我們都不了解事情真相，只希望不要再發生任何遺憾的事情，有遺憾的事情發生，都讓人蠻難過的。」

▲▼火球祭邀請yoyo家族同樂演出。（圖／夥球擊提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼火球祭邀請yoyo家族同樂演出。（圖／夥球擊提供）

▲▼滅火器、玖壹壹。（圖／夥球擊提供）

滅火器主辦的火球祭2天狂吸3萬5千聽眾朝聖，今年他們特別把舞台往後推，讓觀眾活動空間更大，也不諱言收支賺錢，邀約卡司都比以往容易，「這些年做出成績了，每年收到很多海外報名。」這次並邀請YOYO家族的哥哥姊姊演出同樂，楊大正感性說：「香蕉哥哥年紀比我大，yoyo台也來到25年了，大家在各自領域都這麼久，透過演出凝聚大家，看了超級感動。」

他笑曝女兒現在比較鍾愛獵魔女團，並表示：「他們最常看《火神的眼淚》，我今年很忙，他們想我的方式是看電視想念自己的爸爸。」也坦言原本要翻唱獵魔女團的歌曲，「但技術不允許，音域跨了好幾個八度，就算降也降不下去。」

今年滅火器成軍25週年，原計畫要唱上小巨蛋，不料遲遲拿不到檔期，楊大正說：「在等待明年小巨蛋放榜，我們沒有放棄這件事。」明年初也將率先展開東南亞巡演，並期望明年產出新專輯跟粉絲見面，而近來他們也為紀錄片製作主題曲，今晚將首播，他們笑說：「期望明年入圍金馬原創音樂獎。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

滅火器樂團

推薦閱讀

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕！　隱忍多年公開真相：把我逼瘋

20小時前

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！　網讚嘆：今晚還有一場欸

3小時前

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光

范冰冰金馬後台爆哭！　視訊導演「哭成大花臉」畫面曝光

18小時前

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

曾國城瘦成一道閃電！自爆「3個月甩肉8公斤」　公開真實體重

11/22 16:52

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

資深名嘴心疼粿粿！　爆她婚內委屈「真的會陷進去」點破矛盾關鍵

10小時前

吳婉君認了「結束孽緣」！半夜鬆口真實心聲：最近腦子不太好使

吳婉君認了「結束孽緣」！半夜鬆口真實心聲：最近腦子不太好使

5小時前

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究

18小時前

《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」！　Cherry OPPA掀回憶殺

《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」！　Cherry OPPA掀回憶殺

6小時前

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE　Sana感動：你們太浪漫

直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE　Sana感動：你們太浪漫

22小時前

台灣女CEO出國玩「踩空卡縫」受困半小時！他拿電鑽救人：皮都被磨掉了

台灣女CEO出國玩「踩空卡縫」受困半小時！他拿電鑽救人：皮都被磨掉了

8小時前

TWICE高雄開唱VIP粉絲傳災情！遭強光照射　換位、退費辦法曝光

TWICE高雄開唱VIP粉絲傳災情！遭強光照射　換位、退費辦法曝光

5小時前

【金馬62完整得獎名單】范冰冰奪影后　張震封影帝！《大濛》獲最佳劇情片

【金馬62完整得獎名單】范冰冰奪影后　張震封影帝！《大濛》獲最佳劇情片

19小時前

熱門影音

王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波

王品澔金馬獎露面 避談不倫簡廷芮風波
柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」
許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友
坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查
胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟

胡釋安「衰捲粿王婚外情」　小禎：我跟我弟真的不熟
籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

看更多

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

于朦朧劇組「募11萬辦追思會」遭抵制！　YTR揭詭異原因：二次傷害

50分鐘前0

曾合作黃明志！　滅火器楊大正認斷聯...曝他私下真實面

1小時前0

韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪

1小時前0

金馬慶功／范冰冰奪影后「哭到眼腫」沒法視訊！　李安驚喜接過電話：恭喜妳

1小時前20

獨家／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！家人背影超有愛「寵女暖舉」被認出

1小時前51

孫淑媚激辣戰袍掀暴動！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了

2小時前0

阿布絲「火紅簍空馬甲」辣爆！　出道首開唱「哽咽吐心聲」

2小時前0

唐嫣才爆離婚「低調現身羅晉父親葬禮」　爸爸同行致意互動掀關注

2小時前10

許瑋甯爆「找蕭敬騰團隊開公司」！當媽後下一步動向曝：單打獨鬥很辛苦

2小時前0

邵庭遭冒名招生電商課程！　罕動怒「啟動法律程序」完整聲明曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕
    20小時前2612
  2. 高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效
    3小時前1812
  3. 范冰冰爆哭畫面曝！　金馬後台視訊「哭成大花臉」
    18小時前3227
  4. 曾國城瘦成一道閃電
    11/22 16:52167
  5. 資深名嘴逆風心疼粿粿！
    10小時前3027
  6. 吳婉君認了「結束孽緣」！
    5小時前2023
  7. TWICE世運高清官方照出爐！這幕超震撼　娜璉PO文「繁中文法」有講究
    18小時前2411
  8. 《我結》希雪夫婦相隔11年「見到面了」
    6小時前
  9. 直擊／5萬人亮起子瑜代表色！超猛應援驚呆TWICE
    22小時前384
  10. 台灣女CEO出國玩「踩空卡縫」受困半小時
    8小時前2013
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合