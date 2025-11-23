曾合作黃明志！　滅火器楊大正認斷聯...曝他私下真實面

▲滅火器開唱前受訪。（圖／夥球擊提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）邁入第2日，壓軸演出的滅火器樂團，今年才推出和黃明志合作的歌曲〈飲勝〉，沒想到黃明志日前卻因涉入台灣網紅謝侑芯命案遭逮，談及此事，主唱楊大正低調表示彼此僅有過歌曲合作，私下沒聯絡，「他其實也蠻神秘，我也不知道他人在哪，歌做完原本要拍MV，結果也不知道怎樣，不會去問他這種事情，我們都不了解事情真相，只希望不要再發生任何遺憾的事情，有遺憾的事情發生，都讓人蠻難過的。」

▲▼火球祭邀請yoyo家族同樂演出。（圖／夥球擊提供）



滅火器主辦的火球祭2天狂吸3萬5千聽眾朝聖，今年他們特別把舞台往後推，讓觀眾活動空間更大，也不諱言收支賺錢，邀約卡司都比以往容易，「這些年做出成績了，每年收到很多海外報名。」這次並邀請YOYO家族的哥哥姊姊演出同樂，楊大正感性說：「香蕉哥哥年紀比我大，yoyo台也來到25年了，大家在各自領域都這麼久，透過演出凝聚大家，看了超級感動。」

他笑曝女兒現在比較鍾愛獵魔女團，並表示：「他們最常看《火神的眼淚》，我今年很忙，他們想我的方式是看電視想念自己的爸爸。」也坦言原本要翻唱獵魔女團的歌曲，「但技術不允許，音域跨了好幾個八度，就算降也降不下去。」

今年滅火器成軍25週年，原計畫要唱上小巨蛋，不料遲遲拿不到檔期，楊大正說：「在等待明年小巨蛋放榜，我們沒有放棄這件事。」明年初也將率先展開東南亞巡演，並期望明年產出新專輯跟粉絲見面，而近來他們也為紀錄片製作主題曲，今晚將首播，他們笑說：「期望明年入圍金馬原創音樂獎。」

